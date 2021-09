Pernía, sin filtro tras el abandono de Rossi: "No hay que hacer cosas para ganar en el escritorio"

Los reclamos y recargos que hubo luego de la carrera clasificatoria del Súper TC2000 en San Juan, sumado a la decisión de Matías Rossi de no correr este domingo la final, generó la opinión de diferentes pilotos. Uno de los que mostró su postura fue Leonel Pernía.

“Me llama poderosamente la atención que Rossi no corra, tengo que verlo para creerlo. Yo dije que quería que esté acá porque él vive de esto y era injusto que no esté por todo lo que pasaba, por como se viene manejando la pandemia y la cuarentena”, le expresó Pernía a Carburando en primera instancia.

Y luego agregó: “Me gusta definir los campeonatos en pista, por eso digo que no me gusta abandonar porque no terminas definiendo mano a mano. No me gustó la actitud de, tengo entendido, Jorge Maiquez de decir que si Rossi venía iba a hacer alguna acción contra el equipo Toyota.

Además, el “Tanito” señaló que el espíritu deportivo de ganarse en pista no tiene que perderse: “Creo que todos tenemos que venir a corrernos, a ganarnos en pista y que el espíritu deportivo esté siempre ahí y no empezar a hacer cosas para ganar un campeonato en el escritorio como fui yo denunciado porque un mecánico tenía dos sopladoras en vez de una. Esas cosas empañan mucho el espíritu del deporte que tiene que ser definir en pista”.

Fuente: Carburando