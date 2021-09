Yo, piloto: los niños sanjuaninos que corrieron en el Superbike Argentino con una moto 250cc

Comparten juegos de play y salidas en monopatín a la plaza, pero es el motociclismo la mayor afición que los une. A su corta edad, aman la velocidad y todo lo que la disciplina implica: autódromos, viajes y esas rectas que permiten acelerar hasta 180 kilómetros por hora. Juan Elías Mora (13) y Bautista Quiroga (10) son los dos pilotos más jóvenes que tiene San Juan y en estos últimos dos días fueron protagonistas de la 4ta fecha del Superbike Argentino en el Circuito El Villicum.

"Disfruté muchísimo el poder correr en San Juan, con los amigos y la familia como espectadores. Ya había estado en el circuito, pero siempre entrenando. Esta vez fue competir, algo muy distinto", comentó de antemano el mayor de este par de amigos. "Yo bien. Me gustó bastante poder estar en esta pista. No pude terminar, se me rompió el motor, pero me encantó poder participar", agregó el piloto más chico.

Lo de ambos con el motociclismo no es casualidad. Juan Elías es hermano de Facundo Mora, quien hace días disputó la competencia Yamaha R3 bLUcRU European Cup 2021. En mayo pasado hizo su debut en el Campeonato Sanjuanino de Velocidad, en la categoría 250cc, y en julio, de la mano de Moscatello Team, hizo su debut oficial en el Superbike Argentino. "Uno siempre le pide consejos para ir mejorando, hay que aprovecharlo", confesó.

Mientras que el pequeño Bautista, quien hizo su primera aparición recién en San Juan en la máxima categoría argentina, es hijo de Mauricio Quiroga, uno de los tres pilotos que este viernes llegó al podio en El Villicum: "Yo hablo mucho con mi papá. Le pegunto sobre el tema cambios y otros aspectos técnicos de la moto. Yo soy nuevo en la categoría. Esta moto que usé hoy la probé recién el lunes pasado".

Tanto Juan Elías como Bautista corren en una Twister 250cc, con la que alcanzan grandes velocidades. Después de un paso prometedor en San Juan, ahora esperan con ansias la próxima fecha en Buenos Aires. "Demostré que puedo pelear los primeros puestos. Pero lo más importante es haber disfrutado de la familia, de este circuito. Es lindo poder correr en una categoría nacional y hacerlo junto a Bauti, quien se transformó en un amigo", señaló Elías.