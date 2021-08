Qué dice el Gobierno sobre el pedido de cuarentena en casa de los sanjuaninos olímpicos

Los tres sanjuaninos que participaron de los Juegos Olímpicos en Tokio ya regresaron al país con la medalla de bronce en Voley, pero no volvieron a San Juan aún porque tienen que hacer cuarentena en un hotel, según la normativa vigente por la pandemia. Se trata de Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra, quienes tenían previsto viajar ayer jueves pero se quedaron en un departamento en Buenos Aires tras pedir al Gobierno de San Juan no hacer la cuarentena en un hotel local. Este viernes, consultado el secretario de Relaciones Institucionales de San Juan, Marcelo Fretes, dijo que la respuesta oficial al requerimiento es no, porque no hay excepciones. "La prioridad la tiene la salud de los sanjuaninos", aseguró, en diálogo con radio Estación Claridad.

"Estamos acá en Buenos Aires, haciendo el aislamiento porque en San Juan nos pedían ir a un hotel y nos parecía un poco duro porque ya venimos de mucho tiempo de estar en un hotel. Más que nada sentimos impotencia por no poder estar en San Juan con nuestras familias", contó Lima ayer a Tiempo de San Juan.

No obstante las argumentaciones de los deportistas, el Gobierno de San Juan considera que "la decisión del Gobierno Provincial es continuar adelante con la política que viene llevando hasta el momento. La verdad que es una política que si ustedes recuerdan que la ministra Vizzotti dijo días atrás que San Juan es una de las provincias que mejor está llevando la situación donde no ha habido otro tipo de problemas y de focos como en otros lados". Remarcó que "No hay excepciones. La excepcionalidad hoy es la salud de la Provincia y de todos los sanjuaninos, esto es lo que se está privilegiando más allá de este tipo de situaciones particulares".

No obstante, el funcionario dijo que si los tres deportistas cumplen en Buenos Aires los 7 días de aislamiento y les da el testeo negativo, pueden regresar directamente a sus casas en San Juan luego de pasado ese tiempo. "Si el test del séptimo día les da positivo, deberá analizarse la variante de COVID y luego tomar las decisiones que sigan adelante, pero si es negativo si el aislamiento lo hacen desde su ingreso con la normativa de otro lado, no deben venir a hotel".