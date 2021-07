Dura sanción para el Puma que fue expulsado ante Sudáfrica: mirá cuál es

Los Pumas 7 fueron protagonistas de una de las actuaciones más épicas en lo que van de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con un jugador menos durante todo el encuentro por la expulsión de Gastón Revol cuando iban casi dos minutos y medio de juego en el duelo por los cuartos de final ante Sudáfrica, el equipo que dirige Santiago Gómez Cora se sobrepuso y terminó logrando un heroico triunfo que le dio el pasaje a las semifinales.

Pero más allá de la victoria 19-14, la historia no comenzó de la mejor manera para el seleccionado argentino. Cuando iban 2.28 minutos de juego, Gastón Revol impactó contra el cuerpo de Seldyn Davids y el árbitro del encuentro, tras consultar con el juez de touch, decidió expulsar al cordobés del partido. Visiblemente conmocionado por lo sucedido, el histórico jugador del equipo argentino de seven salió del campo de juego entre lágrimas.

Horas más tarde, la organización dio a conocer la sanción que deberá cumplir el argentino y las noticias no fueron las esperadas. Revol no podrá participar en los próximos tres partidos de Los Pumas 7, por lo que se perderá la definición en la búsqueda de una medalla que el seleccionado albiceleste deberá disputar en la capital asiática.

El Comité Disciplinario castigó al experimentado jugador de La Tablada, de 34 años, por un tackle alto contra Selvyn Davidsel en el estadio Olímpico de la capital japonesa. De este modo, el capitán del equipo nacional se perderá el choque semifinal ante Islas Fiji (23.30 del martes en la Argentina) y el eventual encuentro por la medalla de oro (en caso de triunfo) o por el tercer puesto (en caso de caída).

“La (tarjeta) roja fue un golpe duro. Me toca en un momento tan importante para el equipo” se lamentó Revol, en declaraciones brindadas a la prensa que transmite la cita internacional, una vez finalizado el cotejo ante los sudafricanos.

Una vez que Revol se sentó en la zona destinada para los amonestados, la transmisión de la TV lo capturó en varias ocasiones tomándose el rostro, sin poder entender lo que había sucedido. Una vez que terminó el encuentro, Gómez Cora fue contundente en su mensaje sobre la decisión del árbitro. “La roja no es roja. No era ni para amarilla”, dijo el entrenador y ex jugador del seleccionado de rugby seven.

En los cuartos de final de la competencia en Río de Janeiro 2016, Revol también había sido involuntario protagonista del resultado, cuando demoró un remate de drop y permitió la cobertura rival en un partido que Los Pumas 7 terminaron finalmente perdiendo ante Gran Bretaña, por 5-0, en tiempo suplementario, en el Complejo Militar de Deodoro.

