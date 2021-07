El regreso de Della Motta al Villicum: de "que San Juan sea un cambio de tendencia" a la necesidad de sumar otra categoría

"Ha sido un año más amargo que de momentos lindos. Espero que San Juan sea un cambio de tendencia", confiesa Facundo Della Motta, a días de reencontrarse con el autódromo El Villicum, escenario donde consiguió su mejor resultado en el Turismo Carretera. El único piloto sanjuanino en la categoría más antigua y popular del automovilismo argentino reconoce que ha sido una temporada complicada, con cinco abandonos en siete fechas disputadas, pero avisa que "por un año malo, no voy a tirar todo a la borda". Antes de buscar la revancha en su tierra, confirma un año más en el Turismo Carretera y hasta manifiesta la necesidad de sumar otra categoría: ¿será el TC Pick Up o el Súper TC2000?

Della Motta buscará en el Circuito El Villicum quebrar la mala racha que viene arrastrando en el Turismo Carretera. Por problemas eléctricos, por una rotura en la caja o falla en el escape, en las últimas cuatro fechas no pudo terminar la carrera final. Apenas en su primera competencia, en La Plata, logró quedar en 29° posición y en la tercera, en San Nicolás, en 14° ubicación. "Me queda convaleciente que el auto está funcionando bien, siempre que no se rompe estamos siendo protagonistas. Independientemente del resultado final, espero que en San Juan pueda ver la bandera a cuadros y que pueda tener dos lindas carreras que me permitan cerrar el año de la mejor manera", confiesa.

Su mejor resultado en estos tres años en la categoría fue justamente en San Juan, en 2019. En aquel entonces competía para Las Toscas Racing, equipo con el que logró meterse en cuarta posición en la carrera denominada "Desafío de las Estrellas", válida por la 10ma fecha del TC. "Parte de los malos resultados que hemos tenido es un poco por la presión. Cuando uno viene mal, siempre que está por bien trae esos recuerdos. Esperemos que esa presión ahora sea positiva. Estamos revisando parte por parte para que haya ningún problema. Tengo la certeza que si no pasa nada vamos a ser protagonistas. Y por qué no soñar con un top diez que me haga volver a los primeros planos", apunta.

Ahora bajo la estructura del Candela Competición en Bragado, el sanjuanino buscará con su Torino la recuperación en suelo sanjuanino. Dice que, el hecho de que nuevamente San Juan pueda le pueda abrir las puertas al público, en medio de la pandemia de coronavirus, será un plus. "Esperamos que San Juan sea la primera carrera que podamos redondear todo lo bueno que tenemos y se vea en el resultado final. Estoy contento, con un montón de novedades. Si Dios quiere, será la primera carrera del año con público. Estamos expectantes, más porque será en San Juan", comenta.

San Juan recibirá a la 8va y 9na fecha en los próximos dos fines de semana. El primer domingo recibirá a 3.200 espectadores, siendo el segundo evento con público en San Juan en medio de la crisis sanitaria. El domingo siguiente la capacidad será mayor. "Tenemos la esperanza en esta nueva normalidad que todos tenemos en mente, que empiece todo a tender a lo que alguna vez fue. San Juan, gracias al escenario y cuestión sanitaria, se puede dar el lujo de ser pionero en esto. Estamos con mucho entusiasmo", agrega.

Ya piensa en el 2022

Della Motta, campeón del TC2000 y TC Mouras, confirmó que irá por su cuarta temporada en el Turismo Carretera. Pero además habla de la necesidad de sumar otra categoría para tener mayor rodaje y mejores resultados. "Correr en otra categoría haría que yo esté un poco más en training. Cada 21 días me vengo subiendo a un auto de carrera y mis contrincantes están todos los fines de semana corriendo. Eso hace la diferencia. Cualquier detalle es una mejoría", expresa. Y añade: "No estoy en condiciones de elegir una categoría, lo que quiero es moverme. El TC Pick Up ha logrado algo interesante. También podría ser el Turismo Nacional o Super TC2000. La prioridad es que pueda tener al menos 30 carreras al año, que pueda estar más en training".