A Pelaitay le preguntaron si iría a Desamparados y su respuesta fue contundente

La desvinculación de Nicolás Pelaitay de San Martín, club donde se formó y llegó a Primera, cayó como una bomba en el mundillo verdinegro. El futbolista se fue de la institución tras ocho años defendiendo la camiseta y ahora, libre, busca club. En este contexto, apareció el nombre de Sportivo Desamparados, donde están dos excompañeros.

"Es trabajo, no le cierro las puertas a nadie", dijo contundente el futbolista cuando le consultaron en Radio A1020 si jugaría en el Puyutano, eterno clásico de San Martín.

No sería descabellado ver al excapitán del "Santo" sanjuanino con la camiseta de Desamparados. Pelaitay tiene su familia en San Juan, prácticamente su vida, y salida de San Martín lo tomó por sorpresa, porque su intención era renovar. Sin embargo, no hubo acuerdo con la dirigencia y no le quedó otra que marcharse.

Además, en Sportivo están sus excompañeros Lucas Salas, otro "hijo pródigo" del Verdinegro, y Bruno Rodríguez, quienes el año pasado pasaron de Concepción al Barrio Patricias Sanjuaninas.

Mitras tanto el mediocampista analiza qué será de su futuro. De entrada descartó la posibilidad de ir a Central Norte de Salta, que milita en el Federal A,