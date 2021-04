El presidente del Huazihul habló del rugbier señalado como presunto violador de una adolescente

El presidente del club Huazihul, Eduardo Platero, habló sobre el caso de presunto abuso sexual que involucra a un jugador del plantel superior de rugby de la institución que el comanda. El dirigente afirmó que “el joven está suspendido y si bien esto no sucedió en el club, estoy dolido con que se involucre en esto al rugby”. Y agregó que “las instituciones no están exentas que existan estos problemas. No debería ser así, pero ocurren y por estos temas se termina manchando el nombre de la institución”.

Por otra parte, Platero opinó que “es lamentable lo que ha pasado. Me pongo del lado de la víctima y que desde acá se pudiera tomar conocimiento de lo que estaba pasando para que los padres denunciarían, ahora será un tema que la Justicia deberá investigar”. En cuanto a Trigo, el presidente del club afirmó que “no creo que recibamos de vuelta a esta persona”.

El jugador en cuestión es Eduardo Trigo y en estos momentos se encuentra detenido en el Penal de Chimbas de manera preventiva por orden de fiscalía. Al muchacho de 26 años se le imputan el delito de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 17 años durante una fiesta en Rivadavia. Según fuentes judiciales el ultraje sucedió durante la madrugada del 28 de febrero último en un encuentro de amigos y conocidos del club. Supuestamente, Trigo y la adolescente se apartaron del grupo –que estaba en el fondo- y entraron a un sector de la casa. La chica habría reconocido que hubo un acercamiento entre ambos, pero Trigo quiso más y empezó a manosearla, de acuerdo a las versiones.

El caso vuelve a poner en tela de juicio a un jugador de la institución que ya apareció en los titulares de los medios provinciales. Recordando que en octubre de 2019 el protagonista fue un ex rugbier y médico del Huazihul, Juan José Del Plata, acusado de golpear a su hija. Antes fue un entrenador de las divisiones infantiles, Gerardo Alferillo, que cayó preso en agosto de 2016 por el presunto abuso sexual de un chico del club. Ahora es Eduardo Trigo, conocido en el mundo de rugby local por ser integrante de la primera del “Cacique”.