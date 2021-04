Aseguran que Wey Zapata no iba a ir a la trágica carrera en Córdoba

"El jueves hablamos por teléfono con el Wey, precisamente sobre este tema porque primero no iba a venir y después sí. Y se puso todo de acuerdo para que pudiera estar presente en la segunda fecha del campeonato cordobés en San Agustín", aseguró Néstor Gutiérrez, periodista santafecino y amigo del piloto de motocross sanjuanino Alberto Wey Zapata, quien perdió la vida este domingo en esa carrera.

Una de las últimas fotos del Wey Zapata, en la carrera que le costó la vida, publicada por Cross Prensa.

"Tengo 45 años dentro del motocross, corrí durante 26 años y verlo que hacía con un solo brazo era terrible porque no hubo mucho tiempo desde su accidente y la adaptación que hizo arriba de la moto y esa condición de equilibrio le permitía estar más que sobresaliente arriba de una moto de cross", evaluó profundamente conmovido el periodista, que fue quien filmó un video que luego se viralizó mostrando los últimos momentos de Zapata, al ser arrollado por otros competidores en el piso, tras caerse en medio del circuito.

Gutiérrez, director de Cross Prensa, estaba transmitiendo en el momento de la tragedia. En diálogo con AM1020 este lunes, contó que eran 300 competidores, cifra récord después de la pandemia, y la presencia de Wey "le ponía un tinte diferente a la carrera porque asombraba a todo el mundo su capacidad y sus ganas. El día se había prestado para que sea un lujo y tenerlo al Wey como protagonista".

Según el análisis de este especialista, respecto de por qué se produjo el accidente que terminó matando al joven sanjuanino, dijo "lo que pasó con el Wey es una cuestión de carrera que ni con los dos brazos lo hubiese superado nadie".

Sostuvo que "él cuando salta hay un escalón previo en la trepada del salto que es una deformación de la tierra que normalmente ocurre, con la mala suerte que la rueda trasera engancha este escalón y le saca la moto cruzada de abajo. O sea que el asiento le pegó en el culo, y esto hace que la moto pierda estabilidad, y cuando cae, cae de punta y con la rueda delantera en el recibidor del salto, la rueda toma una dirección rara de costado y lo larga, ahí empieza la caída. El problema no es la caída sino que venía en la segunda vuelta en un pelotón donde había más de 12 motos, el Wey había largado cuarto en la primera vuelta. Cuando él se cae no hay un tiempo físico para que los chicos lo pudieses esquivar, cuando él se cae, el resto venía en el aire, y los que venían atrás no lo veían. No es que haya culpa del banderillero, que a él le haya pasado algo, sino que fue un accidente de carrera".

Remarcó que "no hay manera de que el Wey hubiese podido evitar la caída ni que los chicos que venían atrás no se lo lleven por delante".

Molesto, lanzó que "hay gente que no sabe, como Orly Terranova que dijo que nunca debieron dejarlo correr. De la misma manera hubiera pasado con algunos protagonistas del Dakar, compañeros justos, que están incapacitados y sin embargo están corriendo. Parece que acá para hablar son todos muy rápidos pero para entender no tienen la menor idea de lo que significa la pasión y de quién era el Wey Zapata".

Gutiérrez dijo que dejó el video publicado por pedido de la Fiscalía y recién lo pudo bajar cuando llegó a Santa Fe a la noche, y luego escuchó comentarios de todo tipo.

Además de filmar el accidente, el periodista fue quien comunicó en la transmisión a todos los demás pilotos sobre el fallecimiento del sanjuanino y contó cómo se dio ese dramático momento, lleno de emoción. "Fue un manto gris que cayó en la pista y no hubo uno que no explotara en un aplauso, desde los más chicos a los más veteranos, no hubo uno que no hiciera un gesto de dolor. Si no entienden la pasión mejor que se callen".

También analizó sobre los cuidados para el Wey después del accidente de noviembre donde perdió el brazo en la Ruta 40. "No hay manera de controlar esto, la pasión se entiende y se apoya. A él se lo cuidó, lo hablamos todo, yo lo conocía de toda la vida. Decían cómo podrá correr con un brazo pero quién le podía discutir su idoneidad sobre la moto, entrenando como entrenaba y andando como andaba. No era el único caso en el mundo, hay varios pilotos corriendo con un solo brazo motocross", aseguró.

Entre lágrimas finalizó que "sé que el Wey se fue en el lugar donde quería, que es dentro de una pista de motocross, donde podía ser él y donde podía ser feliz".