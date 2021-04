Asumió la primera mujer en dirigir el hockey sobre patines de San Juan

De la tribuna de la Unión Deportiva Bancaria al sillón grande de la Federación Sanjuanina de Patín. Nancy Herrera, una mamá que se sumó al deporte acompañando a sus hijos hockistas, es ahora la primera mujer en conducir los destinos del hockey sobre patines de San Juan. Este jueves fue elegida para ocupar el cargo de presidenta durante el periodo 2021-2020 junto a una comisión integrada en un 25% por damas.

Nancy es rawisina. Mientras se dividía entre ser mamá de Pablo, Matías y Lucas, las labores de la casa y su trabajo como jefa del departamento comercial de Telefónica, fue que conoció y se enamoró del hockey sobre patines. Todo empezó hace 25 año cuando, con su esposo Oscar Congui, decidió mandar a los chicos a practicar la disciplina en el club Barrio Rivadavia.

Ya cuando llegó a Bancaria pasó de ser mamá e hincha a formar parte de la comisión directiva. En ese tiempo no era la única mujer en involucrarse en asuntos institucionales. Nancy siempre manifestó que el club se caracterizó por darle un lugarcito al género. “Un día estaba sentada en la tribuna y el papá de Gerardo (Fili), hoy vicepresidente, me preguntó si tenía ganas de trabajar en el club. Le dije que sí, que no tenía problemas. Empecé a participar de las reuniones, como colaboradora, y después pasé a integrar la comisión”, contó en una nota con Tiempo de San Juan.

Herrera fue secretaria y hasta tesorera de Bancaria. En 2016 llegó una gran oportunidad cuando le ofrecieron postularse como presidenta. No lo dudó, tampoco se amedrentó frente al desafío. En 2018 fue por la reelección y logró que el 50% de la comisión estuviera integrada por damas.

El año pasado tenía intenciones de seguir al frente del club de sus amores, pero apareció la propuesta de encabezar una lista única en las elecciones de la Federación Sanjuanina de Patín y aceptó. Los comicios, que debían realizarse en el 2020 y se demoraron por la pandemia y retraso de la presentación de balances, por parte de la comisión anterior, finalmente se llevaron a cabo este último jueves de manera virtual. Nancy fue elegida para dirigir el deporte del stick y la bocha y reemplazar al arquitecto Guillermo Velasco.

La dirigente estará acompañada por Gabriel Maldonado (Richet Zapata), Rubén Sillero (UVT), Silvia Gilyam (Asoc. Patinaje Artístico), Leandro Fernández (Huarpes), Eduardo Liñán (Estudiantil) y Víctor Reinoso (Valenciano).