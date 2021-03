Elecciones en el Barcelona: Laporta quiere ganar para asegurar a Messi

Después de la victoria 2-0 frente al Osasuna, el Barcelona sigue de celebraciones porque, luego de lo que fue el conflictivo mandato de Josep María Bartomeu, quien tuvo que renunciar a su cargo antes de llegar a término, este domingo el conjunto catalán conocerá a su nuevo presidente. Desde primera hora de la mañana, los socios del Barsa comenzaron a acercarse a los cinco puntos habilitados para votar presencialmente y, entre todos los que ya emitieron su voto, también pasaron Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres candidatos a suceder a Bartomeu.

Por el lado de Laporta, quien ya fue presidente del Barcelona entre el 2003 y el 2010, aprovechó hasta el último minuto para hacer campaña y, luego de alentar a la gente para que se acerque a votar, anticipó cuál sería su primera medida como presidente del Culé. "Las sensaciones son buenas. He salido a votar y ha salido el sol. Espero que sea una gran jornada democrática. Lástima que no podemos vivir el día cerca de los seguidores barcelonistas por culpa del coronavirus", comenzó en conferencia.

Con respecto a su plataforma electoral, detalló: "Tenemos el mejor proyecto para afrontar el reto más importante de nuestras vidas. Queremos que el Barsa vuelva a ser sostenible y que nunca deje de ser propiedad de sus socios. Hemos hecho una gran campaña”.

Entre preguntas y preguntas, a Laporta le consultaron por un punto clave en lo que fue la campaña de los tres candidatos a presidente del Culé: Lionel Messi. Durante estos meses, ambos resaltaron una y otra vez su deseo de retener al mejor jugador de la historia del club y, luego de votar, Laporta fue contundente en este punto. "Si gana, ¿Lo primero que hará mañana será llamar a Jorge Messi?", le preguntaron. La respuesta fue clara: "¿Por qué mañana? Puedo hablar esta noche, la noche es larga”.

Ante una situación económica no tan cómoda como en los últimos años y también ante la falta de resultados deportivos a nivel internacional, estas elecciones ya se consideran en España, como una de las más importantes en la historia del Barsa. Es por eso que varios jugadores, entre ellos Lionel Messi, no dudaron en acercarse al club y también ejercer su derecho a voto. No sólo para dar el ejemplo ante los socios, sino también para colaborar en el futuro de la institución.

Leo votó por primera vez

Como un ciudadano más. Como un socio más. Así fue Lionel Messi a las elecciones del Barcelona para emitir su voto, acompañado de Thiago, en un momento tan inédito como tierno: casi no existen registros de Leo ejerciendo su derecho cívico, o en este caso como socio, mucho menos mientras le explica a su hijo mayor cómo dejar el sobre en la urna.

El argentino se acercó hasta el Camp Nou cerca de las 11.30 local, las 8.30 de Argentina, y si bien se llevó todas las miradas, pudo elegir al próximo presidente del que será su club al menos hasta junio sin problemas. Los presentes le sacaron fotos y hubo alguna pequeña ovación de los hinchas, pero el 10 votó con total normalidad.

Messi entró al cuarto oscuro con Thiago, que llevó el sobre hasta la mesa correspondiente. Mientras a Leo le pidieron el DNI, comprobaron sus datos y las autoridades realizaron todo el proceso de rutina —como si alguno no lo conociera—, él abrazaba a su tímido hijo, que también era foco de las fotos de la prensa y los fanáticos.

Una vez que le devolvieron su documento, el 10 ayudó a Thiago a meter el sobre en la urna y dejaron los dos el estadio del Barsa. A Messi le habían preguntado si iba a votar y quién era su elegido, pero fiel a su costumbre, el rosarino nunca reveló quién era su candidato preferido ni mucho menos ató su futuro al triunfo de alguno de los posibles presidentes. Hay quienes aseguran que votó a Joan Laporta por la buena relación que mantienen, aunque se trata sólo de conjeturas.

Después de emitir su voto, el capitán del Barsa publicó en su cuenta de Instagram unas fotos con Thiago. Las imágenes son en la mesa justo antes de dejar el sobre y la otra en la tribuna del Camp Nou, como dos hinchas que aprovecharon y posaron en las gradas del estadio.

Pero Leo no fue el único futbolista profesional del conjunto culé que se hizo presente. Luego de la victoria de este sábado ante el Osasuna en Pamplona, también votaron Sergio Busquets, Riqui Puig, Jordi Alba y Sergi Roberto acudieron al estadio y aportaron sun granito de arena.