Della Motta pisó el acelerador y consiguió una gran clasificación

El piloto sanjuanino del Candela Competición cerró una muy buena jornada de sábado por la 2ª fecha de la temporada 2021 del Turismo Carretera en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires, quedando en el puesto 14º en clasificación y reencontrando el rumbo del Torino #27, de cara a las series y a la final de mañana.

Los cambios en el chasis fueron fundamentales para torcer el destino de la primera fecha en La Plata, pero tanto el piloto como su equipo, no pudieron comprobarlo hasta no cumplir con las dos tandas de entrenamientos de hoy. La primera de ellas no fue buena, pero el tiempo salió en la segunda tanda, donde el sanjuanino quedó en el 6º lugar, lo que ratificó que la perfomance en pista de su auto, era la óptima y meterse entre los mejores 15 autos en la clasificación es el resultado a un gran trabajo del conjunto: “Muy contento con el puesto 14 del día de hoy. El equipo trabajó mucho para poder revertir la situación de lo que fue La Plata. Creemos haber encontrado un camino en un auto mucho más estable en el que se puede trabajar, que acusa cada cambio que se le hace y eso me permite poder demostrar que tengo condiciones para pelear adelante en este tan competitivo Turismo Carretera.” comentó el sanjuanino al finalizar la jornada sabatina en el autódromo de Buenos Aires.

Con este resultado, Facundo largará mañana desde el 5º puesto de la segunda serie, integrando la tercera fila de largada y con Diego Ciantini (Dodge) a su lado, pero por el lado externo. La serie largará a las 10;15 hs y será retransmitida en diferido por la TV Pública a partir de las 11 hs. No ay otra estrategia que hacer una buena serie para lograr el mejor puesto de largada en la final que comenzará a las 13:20 hs y será transmitida en vivo por la TV Pública. Destacar que es una de las mejores clasificaciones de Facundo desde que se encuentra en el TC, por ello la expectativa para mañana es importante.

“Agradecer a cada una de las personas que siempre confiaron en mi, al Gobierno de San Juan, que sigue creyendo en este proyecto y a cada uno de las empresas que me acompañan, como Multibandas, Lumiere, ERCO, FraLuz y Rio Uruguay Seguros, y esperemos mañana poder cerrar un buen domingo” sentenció finalmente el sanjuanino, que buscará sumar puntos importantes para el campeonato y mejorar el puesto 30º en el que actualmente se encuentra.