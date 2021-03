Renovación total en el futsal sanjuanino: sale Miadosqui, entra Cerezo

El primer dirigente que impulsó y coordinó el futsal sanjuanino fue Alejandro Maneri, quien después de ocho años le cedió su banca a Rubén Miadosqui, quien asumió en 2016 de la mano de Alberto Platero, entonces presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Ahora, después de cuatro años, el futsal sanjuanino sufrirá otra renovación total: Fabián Cerezo, un conocido de la disciplina, dirigirá la disciplina desde el 26 de marzo.

El dirigente de Hualilán, uno de los primeros clubes en participar de un torneo local, encabezará la única lista que se presentará en la asamblea de este viernes. No estará solo, lo acompañarán Facundo Ríos (vicepresidente), Marcelo Maurín (secretario), Hermán Vega (prosecretario), Diego Álvarez (tesorero) y Horario Correa (protesorero). Todos tienen el respaldo de los 120 equipos que componen el deporte. Miadosqui no se presentaría a las elecciones. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el dirigente y no tuvo respuestas.

Lo cierto es que el futsal sanjuanino tendrá nuevos representantes, todos “del palo”. “Hace un montón venimos buscando crear una lista con integrantes de la divisional, desde 2009. Es una pelea larga. Siempre pensamos que el futsal debe ser conducido por gente del futsal. Ahora, gracias a la nueva comisión directiva de la Liga Sanjuanina, podemos dar ese paso. Es algo importante para nosotros”, comentó Cerezo.

Con Oscar Cuevas como presidente del organismo que maneja la redonda en San Juan, se creará el Consejo de Futsal que justamente manejará Cerezo. A su vez buscarán que cada división, tanto en masculino como en femenino, tenga un representante que sirva de nexo entre las necesidades de los clubes y los dirigentes. En este contexto quieren darle “ordenamiento” a la popular disciplina.

“Pretendemos que todas las categorías terminen en tiempo y forma, y no que la A finalice una fecha, y dos meses después la B. Que no sea desordenado. Por ejemplo, en la C hay 21 equipos y otros 16 que están esperando poder ingresar. No podemos tener 37 en una misma categoría. Es muchísimo, es una incoherencia. No se va a poder jugar”, explicó Cerezo.

La idea de las nuevas autoridades del futsal es crear una nueva categoría para el masculino, que sería la D. “Es la idea, pero falta charlar. Por ahora vamos a arrancar la próxima semana con el torneo Apertura de la divisional A. Lo que sí, no queremos dejar a nadie afuera. Hay muchos equipos que ya empezaron a entrenar, que ya han alquilado canchas y han hecho un gasto importante. Sabemos lo que significa ese sacrificio, porque todos venimos de clubes de barrio”, agregó.

Otro de los proyectos que quieren impulsar tiene que ver con la formación de un cuerpo técnico para potenciar las categorías juveniles. Quieren sumar dos entrenadores que puedan armar una selección sanjuanino en todas las divisiones. “Hay que trabajar más serio con los chicos, que son el futuro de la divisional”, aseguró Cerezo.

Ayuda oficial

La Secretaria de Deportes sale al rescate de los clubes y este año se hará cargo de los gastos de arbitraje de todas las categorías. Así lo comentó Cerezo, quien aseguró que esta ayuda es “vital” para la restructuración de la disciplina tras el parate por el coronavirus. “Sin el público, ya no hay recaudación en los clubes y todo se hace difícil. Hay que aprovechar esta ayuda. En el futsal todo se hace a pulmón”, aseguró el dirigente.