No fue el finde soñado, pero Tobías sigue sumando a paso firme

A bordo de la Chevy #107 de Las Toscas Racing, el piloto sanjuanino campeón del TC Pista Mouras, Tobías Martínez, no pudo avanzar puestos en la serie, y largando la final desde el puesto 19º, logró avanzar un par de puestos en la largada y superar otro par de autos en carrera, pero se estancó su ascenso detrás de Ignacio Esquivel (Ford) a quien no pudo pasar a pesar de los intentos del sanjuanino. La bandera a cuadros cayó cuando Tobías pasó en el puesto 15º, pero una posterior sanción a otro piloto, lo dejó en la posición 14º con la que terminó oficialmente esta 4ª fecha.

“Por lo menos pudimos terminar una carrera muy complicada. Veníamos todos a ritmos similares y fue mucho más complicada pensando en que teníamos que tratar de terminar. Esto condicionó el hecho de avanzar” comentó Tobías al terminar la carrera y analizar lo sucedido en pista. Sin embargo el gran interrogante lo marca el andar de la Chevy en su conjunto motor y chasis, que no tuvo la perfomance esperada: “Creo que encontramos muy pocas mejorías en el auto y no estamos como estuvimos a principio de año o el año pasado” aseguró el sanjuanino que conoce muy bien a su auto y sabe que algo no está funcionando como debiera funcionar.

Para esta fecha se realizaron varias mejoras en el chasis de la Chevy. Ahora el equipo deberá evaluar si esas mejoras fueron positivas, o por el contrario, no ayudaron a un buen desempeño del chasis. El motor es otro tema a definir, ya que para esta fecha se recuperaba a nuevo el impulsor titular y el objetivo era, que con todas estas mejoras, la Chevy del sanjuanino tenía que ser de punta, sin embargo esto no sucedió:” Vamos a repasar y ver que puede estar pasando en el auto y tratar de seguir avanzando, seguir aprendiendo y seguir escalonando puestos” sentenció finalmente Tobías con respecto a los trabajos que se vienen previos a la próxima fecha.

“Gracias a todos mis sponsor, a quienes me apoyan para correr en el TC Mouras, como la Secretaría de Deportes, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Red Balderramo, Blanca Paloma Transportes y San Juan Biker Motos” comentó finalmente Tobías que marcha en el 8º lugar del campeonato, y que en la próxima fecha volverá nuevamente a La Plata, para disputar la 5ª carrera de la temporada, el fin de semana del 10 y 11 de abril en el Roberto Mouras, pero con chicana.