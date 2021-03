Vélez le ganó a Independiente y se quedó con el choque de punteros

No le pidan brillo ni tampoco audacia a un Vélez que la última vez que había pisado el Amalfitani se había comido siete con Boca. Sí reconozcan su personalidad para salir a flote de ese papelón, ganar dos partidos consecutivos y convertirse en el único líder de la Zona B de esta Copa de la Liga Profesional. Tiene doblete mérito este equipo de Pellegrino, porque lo hizo jugando con muchos pibes de la casa. En este 1-0 a Independiente, en choque de punteros, medio equipo (6) estuvo conformado con jugadores formados en la cantera. Jugadores, también, que se bancaron ese golpazo ante el Xeneize.

Desde este contexto hay que partir, entonces, para entender por qué no se vio a ese Fortín que solía ser más suelto y desprendido con el desarrollo del juego. Sin llegar a ser amarrete, sí cerró mejor los espacios y suprimió la generación del juego del Rojo al taparle a Romero y González, sus dos volantes centrales. No era fácil la parada para Vélez. Los de Falcioni venían de ganarle 6-0 a Sarmiento de Junín y el fantasma de otra goleada andaba merodeando Liniers. De ahí también que el dueño de casa primero se enfocó en que no le hicieran daño y después, de haber opciones, buscó si se podía llevar algo más que el empate. Honestamente, pareció que con el correr de los minutos ambos equipos se conformaban con una igualdad en cero que los mantenía como líderes.

Lo mejor de Independiente se vio en el primer tiempo, específicamente en los primeros 30 minutos. Palacios y Menéndez ganaron sus duelos mano a mano con los laterales de Vélez y encontraron grietas que no volverían a ver avanzado el juego. Si los de Avellaneda no se pusieron en ventaja fue porque, en la más clara, un derechazo de Palacios se fue besando el palo más lejano de Hoyos. Y también porque Abram y Gianetti fueron una última barrera contenedora del Fortín: borraron de la cancha a Silvio Romero y más de una vez pudieron frenar a los extremos lanzados en velocidad. El peruano, antes de poner el 1-0, ya era la figura de la cancha. De hecho, había hecho “otro gol” al barrerse y taparle dentro del área chica el remate de gol a Menéndez, que prácticamente ya se estaba acomodando para gritalo.

uD83DuDD35 Así marcó Luis Abram el 1 a 0 para #Velez ante Independiente. pic.twitter.com/ui9yBawdFJ — Sábado Vélez (@sabadovelezok) March 20, 2021

Con el paso de los minutos, Independiente se empezó a desdibujar. Al no estar finos sus dos volantes centrales dividió mucho la pelota y el partido se hizo uno de tres cuartos de un campo a tres cuartos del otro. Había pocas llegadas y pintaba para ser el típico partido que prometía mucho y terminaba regalando poco. Falcioni se enojaba con Pellegrino porque reclamaba mucho y había más calor fuera que dentro de la cancha...

Hasta que llegó el minuto 38 del ST, el centro de Galdames, una serie de rebotes y la cabeza de Abram para el gol del triunfo en el área chica. Lo ganó Vélez con poco, pero consiguiendo mucho: la punta-