Tres pibes sanjuaninos se probarán en la academia de Mascherano: conocelos

La Academia Javier Mascherano, a través de la Fundación Fútbol Constructivo de San Juan y como parte de un proyecto local que dicha institución viene llevando a cabo en la provincia desde el año 2015, probará a tres jóvenes valores que hoy destacan en las filas del Club Sportivo Punteto: Román Gutierrez y Matías Saldaña, ambos de 16 años y continuidad en primera división, y Uriel Monardi, destacada promesa de 14 años fueron los escogidos en esta ocasión para ser evaluados en el marco de un proyecto integral y de largo plazo a través del cual los chicos son periódicamente monitoreados mientras llevan a cabo su proceso formativo en San Juan.

Andrés Santa Lucía, entrenador de la primera división de Punteto y presidente de la Fundación Fútbol Constructivo, en comunicación con Tiempo de San Juan, explicó que “captamos chicos, los formamos y promovemos. Los insertamos en el programa y se trabaja con ellos dentro de la provincia. Nuestra tarea es la formación y entendemos la exportación como consecuencia de tal proceso. Walter lo sabe y es por eso que me convocó para estar ligado al proyecto, teniendo en cuenta compartimos no solo la visión del juego sino también de la industria como tal. No hay mejor negocio que jugar bien”.



Walter Tamer, representante de Mascherano, dijo que desde la academia y la AFA, quieren reclutar gente y establecer “centros de desarrollo” para monitorear y coordinar a los pibes, que estos sean llevados a cabo por gente del lugar, y lleven el día a día del centro. El de San Juan fue presentado el pasado 26 de febrero con la presencia del mismísimo Javier Mascherano, que es director del área Metodología y desarrollo de selecciones nacionales.

Andrés y Walter, quienes se conocieron por intermedio del Profesor Fernando Signorini (ex Preparador Físico de Diego Maradona) en un asado, ya pusieron manos a la obra y serán Gutiérrez, Saldaña y Monardi, los primeros tres chicos en experimentar lo que será la nueva era de las selecciones juveniles, en las que el interior del país cobrará vida propia.

Academia Javier Mascherano es un club de fútbol federado enfocado en la formación, que cuenta tanto con divisiones infantiles como juveniles. El Centro Formativo de Alto Rendimiento se encuentra en Lincoln, Provincia de Buenos Aires, dirigido a jóvenes argentinos y de todo el mundo.

Fútbol Constructivo

Fútbol Constructivo es una iniciativa que surgió con la finalidad de dar respuesta a una problemática que en Argentina afecta a miles de jóvenes futbolistas, especialmente aquellos que residen en zonas alejadas a las grandes capitales del fútbol: la imposibilidad de que su talento pueda ser descubierto, perfeccionado y exhibido de en condiciones favorables, en búsqueda de proyectar una potencial carrera profesional.