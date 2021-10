El sanjuanino Tobías Martínez clasificó 9no y largará 5to en la serie

Fin de actividades por la 14ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata, con Tobías Martínez clasificando en el 9º lugar, lo que le vale un 5º lugar de largada en la primera serie de mañana domingo.

El sábado comenzó con la 3ª tanda de entrenamientos donde el piloto sanjuanino marcó 1:29,869 min, quedando 12º a 952 milésimas del mejor tiempo marcado por Thomas Micheloud con Ford. Posteriormente llegó el momento de clasificar, los primeros tercios mejoraron sus tiempos de entrenamiento, y al momento de salir a pista para el tercio de los integrantes de la Copa Coronación de Oro, se fueron sucediendo los tiempo de pole, quedando definitivamente en manos de Adolfo Domenech (Dodge), mientras que Tobías ocupa el 9º lugar a 663 milésimas de la punta.

"Terminó la clasificación y quedamos en el 9º lugar. Lamentablemente no salió una buena vuelta rápida y no pudimos entrar entre los mejores cinco. Sin embargo no está mal entre los 10, si tenemos en cuenta que tenemos un auto pesado” comentó Tobías, con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, se mantuvo entre los 10 mejores en una carrera que aumentó la cantidad de autos en la categoría, llegando a 28 máquinas en pista y con 18 autos encerrados en un segundo.

Para mañana el equipo sigue en alerta teniendo en cuenta el pronóstico de lluvia y lo que demandaría un cambio de setup para piso mojado. Hoy el clima acompañó como durante todo el fin de semana. A través de DeporTV podrán verse las series a 4 vueltas de mañana a las 9:40 y 9:55 hs respectivamente. La final a 16 vueltas largará a las 13:15 hs y transmitida en vivo por la TV Pública.

“Mañana buscaremos avanzar desde la serie. Quiero agradecer al Gobierno de San Juan, Portho Gelatto, Mercedes Pompeya, Red Balderramo, San Juan Biker Motos, Multibandas, Bulonera Rawson y Blanca Paloma Transportes por el apoyo para representar a San Juan en el TC Mouras” finalizó Tobías, que mañana tendrá la tarea de buscar ganar puestos desde el 5º lugar de la primera serie, largando en tercera fila a la par de Jerónimo Teti.

Fuente: Prensa Tobías Martínez