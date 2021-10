Polémica: la Policía no quiere ir a la cancha de Árbol Verde y el rival no sabe si se presenta

Se hizo realidad lo que sonaba como un rumor fuerte desde algunos meses: la Policía de San Juan decidió no ir este próximo fin de semana a la cancha de Árbol Verde porque “no reúne las condiciones para garantizar la seguridad”. A horas del encuentro con San Lorenzo de Ullum en el Barrio Cabot, comunicaron oficialmente que no habrá presencia policial en el partido y hay polémica. Si bien el club contratará seguridad privada, el rival no sabe si va.

En abril pasado los disturbios desatados en el club capitalino, tras la victoria de Del Bono, encendieron las alarmas. En aquella oportunidad hubo pedradas e insultos, y los jugadores bodegueros tuvieron que salir del lugar refugiados en una movilidad policial. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol habían analizado quitarle la localía porque la policía no quería prestar servicios, sin embargo, esto nunca ocurrió.

Ahora, desde la Fuerza se pusieron firmes e informaron al organismo que regula el fútbol local que no estarán este sábado en el partido contra San Lorenzo de Ullum. “No tenemos colaboración de nadie, ni del vecindario. Siempre colaboramos para que estos eventos no se vean interrumpidos, pero tampoco podemos nosotros exponer a la gente a situaciones de violencia. Es muy difícil garantizar la seguridad del público, de los jugadores”, explicaron desde la Policía.

Los dirigentes de Árbol Verde, para poder jugar en su cancha, avisaron que contratarán seguridad privada para el interior de su estadio. Desde la Liga confirmaron que únicamente habrá uniformados en las afueras del estadio, aunque las autoridades policiales señalaron que “solo habrá recorridas” por las calles para “garantizar la seguridad de los vecinos”.

El encuentro tiene fecha para este sábado 9 de octubre, a las 14 horas la Cuarta División y a las 16.30 la Primera. Sin embargo, desde el club ullunero explicaron que este jueves tendrán una reunión entre dirigentes y plantel para decidir si se presentan o no, o si pedirán una “solución” a la Liga Sanjuanina de Fútbol.

“Con seguridad privada no creo que se pueda ir a un estadio. Esta tarde vamos a ver si jugamos o no, creería que sí porque nos podrían quitar los puntos. Es complejo. Nosotros a la cancha de Árbol Verde no hemos ido nunca y no sabemos cómo es. Sino, pediremos una solución… porque si la policía no va a estar en la puerta, eso ya es otra cosa”, explicó Raúl Chirino, presidente de San Lorenzo.