Video: el relator Daniel Mollo estalló por la derrota de Boca ante River en el Superclásico

La bronca invadió al relator partidario Daniel Mollo luego del traspié de Boca Juniors ante River Plate en el Superclásico que se disputó este domingo en el estadio Monumental. El reconocido comunicador vinculado al mundo Xeneize tuvo duros conceptos no solo hacia lo que consideró una mala actuación del árbitro Fernando Rapallini, sino también al desempeño del arquero Agustín Rossi, a quien le echó la culpa por la derrota por 2-1 ante los dirigidos por Marcelo Gallardo.

La catarata de quejas e insultos de Mollo comenzó muy temprano en el partido, con la expulsión de Marcos Rojo apenas pasado el cuarto de hora de juego. “La primera puede ser que sea para amarilla, la segunda no. No era para expulsión de Rojo. Muy mal expulsado Rojo”, disparó el relator cuando el defensor recibió dos amonestaciones en apenas dos minutos y tuvo que dejar la cancha de manera apresurada.

Su furia escaló cuando, minutos después, Julián Álvarez marcó el 1-0 para River con una gran acción individual que finalizó con un estupendo remate de media distancia. “Qué gol hizo Álvarez, no sé si no lo c... el sol a Rossi. Le pegó de 30 metros de emboquillada, lo agarró dormido a Rossi, la pelota se le fue por arriba. ¿Se lo comió Rossi, no? ¿El sol o Rossi? Porque esa es pelota del arquero. Se lo come Rossi, que no tiene una buena tarde”, señaló Mollo. Pero tras ver la repetición del tanto, agregó: “Pensé que era el sol porque le da de frente, pero no tenía fuerza la pelota y tampoco fue de emboquillada, fue casi a la altura de la cabeza, se lo come Rossi el gol de Álvarez”.

“Ay, la p... madre, qué tardecita que tenemos entre el árbitro que lo echa injusto a un jugador y Rossi que se come este gol... Me parece que todavía le falta algo para ser Navarro Montoya, Gatti o Andrada”, sostuvo.

Sin embargo, su enojo no iba a terminar ahí. Antes del descanso, Álvarez apareció por el medio del área para empujar un centro de Santiago Simón y decretar el 2-0 para el Millonario. “Basta Rossi no nos hagas sufrir tanto por el amor de dios. La re c... de la lora, Rossi. Se hizo el primero y se hizo el segundo, que tardecita la de Rossi la c.. de la lora. Ay Rossi, Álvarez de vuelta”.

“Ya la c... con ese buzo con ese color de m... que viniste, tenés que venir a jugar con un buzo bien de hombre para impresionar al rival. Qué tardecita la de Rossi por dios, pierde Boca 2-0, Rapallini nos bombea, la p... madre que los parió, qué cosa horrible todo esto, me van a enfermar”, lanzó el periodista partidario del Xeneize, agobiado por lo que estaba ocurriendo dentro de la cancha.

El gol de Carlos Zambrano ya en tiempo de descuento generó una última ilusión en Mollo, pero el árbitro casi de inmediato puso fin al partido y apagó esa última luz que se había encendido. El relator no perdonó al juez: “Se c... todo Rapallini: a ver si llegan de vuelta y lo empatan. Le agarró una diarrea tremenda, ni lo dejó sacar a Boca, lo terminó enseguida. Él no lo había cobrado, lo cobró el línea. Lo ganó Rapallini. Rapallini 2 - Boca 1?.

Fue así como el relator vivió la derrota del conjunto de Sebastián Battaglia, que no tuvo respuestas futbolísticas ante un River que lo superó prácticamente de principio a fin. Ahora, el Xeneize deberá reordenarse e ir por la recuperación el próximo sábado cuando reciba a Lanús por la 15° fecha del torneo de la Liga Profesional.

Fuente: Olé