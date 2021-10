Video: cómo Tevez se hizo fan de Omega y la canción que le prometieron al ídolo de Boca

“Me dicen ´llegó Tevez´ y yo no entendía nada. Se hacen un millón de jodas... pero estaba ahí, era él, estaba sentado entre la gente”. Tremenda sorpresa se llevó Hugo Flores y toda la banda de Omega cuando en medio del recital que brindaron en Fuerte Apache, en su primera gira por Buenos Aires, se apareció el ídolo de Boca. Hubo charlas, elogios de uno para el otro y una promesa de canción.

“La verdad es que estaba feliz. Estuve conversando con él. Me dijo que hace mucho que nos escucha, que le encanta lo que hacemos y que nunca tuvo la oportunidad de vernos. El viernes no estuvo en el país, el sábado tenía un compromiso familiar y el domingo dijo `no me la pierdo´. Para nosotros fue tremendo, cantaba todos nuestros temas”, comentó Hugo en el programa Paren las Rotativas.

El cantante sanjuanino contó que Carlitos bailó con ellos y hasta charló de fútbol: “Me preguntó de qué equipo era y le dije que era de River”.

De hecho, hasta hablaron de la posibilidad de componer una canción para el reconocido futbolista. “Siempre tuvimos esas ganas de hacerle una canción y se lo dije ese día. Él me respondió que era el momento justo porque estaba tirando los últimos pasos, que le gustaría. En algún momento va a nacer y va salir alguna canción. Ese día me estuvo dando vuelta el tema, no pude ni dormir”.

