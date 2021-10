Los asadores del Villicum: un sanjuanino y un mendocino que se disputan la punta de espalda

Desde este viernes y hasta el próximo domingo, el autódromo El Villicum será escenario de uno de los eventos más importantes del motociclismo mundial: el Superbike. Como es la primera vez desde el inicio de la pandemia que la competencia sale de las pistas europeas, en las calles sanjuaninas ya se puede ver la presencia de aficionados de todas partes del mundo. Y no será tarea sencilla la que deberán afrontar un sanjuanino y un mendocino, encargados de deleitar al público con sus más sabrosas recetas.

Ángel Eugenio Roschi (San Juan) y Gustavo Arévalo (Mendoza) están en el autódromo albardonero desde hace casi una semana, más precisamente desde el domingo pasado. Desde ese día, cada día, llegan al Villicum sobre las 7 de la mañana para prepararse para este fin de semana: calculan que deberán cocinar para unas 25 mil personas. Pero además del desafío que afrontan juntos hay una "disputa" entre los dos cocineros: la famosa punta de espalda.

"Tengo más de 40 años y desde siempre como punta de espalda, incluso desde antes que los sanjuaninos se la adjudicaran. Podemos discutir que es cuyana, pero sanjuanina no", dice en tono "picante" Gustavo.

Ángel Eugenio Roschi y Gustavo Arévalo

Su compañero, en cambio, sólo sonríe y sigue cocinando lo que es especialidad: un delicioso guiso de punta de espalda. Abre el tacho y con un cucharon muestra el contenido de la enorme olla en la que cocina. Dice que es un corte que no deja de maravillar a quien todavía no lo conoce y más en esa presentación. Imposible de no probar.

Mirá el video y conocé a los dos "maestros" parrilleros del Villcum: