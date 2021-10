Lionel Scaloni a corazón abierto: “Hoy el Mundial no me interesa en absoluto”

El DT se la selección argentina, Lionel Scaloni, sorprendió con fuertes declaraciones que dejaron, como título más relevante, “hoy el Mundial no me interesa en absoluto”.

Claro que esta frase tiene una explicación. Scaloni siente de manera muy dura la lejanía de su familia, mujer e hijos, que quedaron en España para que él aborde el infinito periplo de la triple fecha, muy cercana a los meses de concentración y confinamiento por la Copa América.

Recién hoy partió de vuelta España para verlos después de 2 meses. Scaloni está casado con está casado con Elisa, junto a quien tiene dos hijos: Ian, de diez años, y Noah, de cinco.

"Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante", declaró en la conferencia de ayer.

"Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia, no estoy como para pensar en el Mundial, sinceramente no me interesa en absoluto", completó.

Otro tema que lo tiene muy preocupado son los problemas de salud que enfrentan sus padres, especialmente su madre: “Dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando", concluyó.