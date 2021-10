La Unión Sanjuanina de Rugby salió a bancar a la referí que la 'U' no quiere que los dirija

Luego del polémico pedido que realizó el club Universitario Rugby solicitando que la referí Amelia Zavalla no sea nunca más la encargada de impartir justicia en los encuentros en los que participe su equipo de primera división ni en las escalas inferiores, la Unión Sanjuanina de Rugby salió a bancar a la árbrito.

Mediante un comunicado, expresaron que el pedido realizado por el club "no representa el pensamiento y espíritu de la institución ya que consideramos esencial el respeto a la decisión del árbrito, no sólo como un precepto fundamental en la cancha sino además como una escuela de vida fuera y dentro de ella"

"Nos solidarizamos con nuestra referee Amelia Zavalla, quien ha sido acusada de perjudicar con su arbitraje a Universitario Rugby Club. Enfatizamos el respeto hacia las personas que componen la comunidad del rugby", agregaron.

Respecto a la ocurrido, la referí dijo en diálogo con Tiempo de San Juan que "dentro del área técnica puede estar el entrenador, fisio, aguatero y los suplentes y ellos no lo cumplieron. Pero yo sí cumplí mi rol que es que no haya personas ajenas o que la gente que pertenece al staff se mantenga dentro del área técnica. Además, en el informe no sólo dejé constancia del incumplimiento de Universitario, sino que también reflejé el de un entrenador del Neuquén Rugby."