Bochorno en el futsal femenino: ganaron pero por cuatro goles en contra del rival, mirá el video

No hay explicaciones lógicas para explicar lo que ocurrió en un partido de futsal femenino entre Gimnasia de la Plata y Banfield, equipos que militan la Primera B. Gimnasia ganó por 4 a 2, pero los cuatro goles Banfield se los hizo en contra, según dicen “por una decisión del técnico”.

Ante esta situación lamentable y que quedó a la vista de todos que fue antideportiva, el equipo de La Plata expresó que presentará su descargo en la AFA para que hayan sanciones disciplinarias para Banfield.

“Estamos felices por sumar los 3 puntos pero no por cómo los logramos. Banfield se hizo ¡LOS 4 GOLES EN CONTRA! Estas conductas antideportivas no las celebramos”, escribieron en el Twitter oficial de Gimnasia de La Plata.

Lo increíble de esta situación, es que toda esta situación quedó grabada por un hincha de Gimnasia y el video fue dado a conocer en las redes sociales, generando más críticas negativas.

Las consecuencias no tardaron en llegar, porque desde Banfield desvincularon al DT de las chicas y pidieron disculpas formales por lo ocurrido. "Lo ocurrido en este partido no se corresponde con los valores y con las prácticas deportivas y de comportamiento que promueve el Club Atlético Banfield, por lo que pedimos disculpas al equipo rival, a las autoridades y a los más de 200 jugadores y jugadoras que practican futsal en nuestra institución y nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para que ello no vuelva a suceder", fue parte del mensaje que emitió el club del sur.