Rossi rompió el silencio tras su abandono en El Villicum: "Estoy re caliente con la carrera de San Juan"

Dos semanas después de su polémico abandono en San Juan, Matías Rossi rompió el silencio en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. El piloto de Toyota había sido sancionado en el autódromo El Villicum por exceso de velocidad en la largada y por no respetar en una zona del circuito el límite del trazado, que lo dejó muy relegado de los primeros puestos. Por esto, decidió abandonar el circuito y no ser parte de la fecha.

"Para mí fui mal sancionado. Hay un contexto general de la situación, en la cual el comisario deportivo en un momento dice `nosotros detectamos una alevosía y vamos a avisar´. Y yo nunca tuve ninguna advertencia por parte del comisario deportivo. Además, vi autos que sobrepasaron pilotos por afuera de la pista. Por eso estoy re caliente con la carrera de San Juan, con esa carrera quedé afuera del campeonato. La considero injusta ", comentó el protagonista en Carburando.

Rossi había ganado 7 puestos para llevarse la victoria con el Corolla en San Juan, pero tras una serie de recargos y penalizaciones cayó al 18°lugar y el ganador oficial fue su compañero Franco Vivian, escoltado por Facundo Ardusso (Honda) y Agustín Canapino (Chevrolet).

En este contexto, el piloto apuntó contra el director deportivo de Chevrolet, Jorge Maiquez: "Me hizo la vida imposible, en el sentido de que no quería que corra. Él hablaba con la categoría, pedía que yo no corra".

Mirá la entrevista completa: