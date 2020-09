¡Vuelve el fútbol argentino!

“Tenemos todo armado, votado y aprobado. La idea es volver el 16 o el 23 de octubre, pero dependemos del Ministerio de Salud, como dijo ayer el presidente Tapia. Hoy es difícil dar una fecha”. Marcelo Tinelli rompió el silencio en charla con TyC Sports y fue cauto respecto al regreso del torneo local en Argentina.

Luego de que el titular de la AFA pusiera en duda el regreso para el mes próximo, la máxima autoridad de la Liga Profesional de Fútbol se mostró expectante con volver pronto. “Mañana o pasado seguramente tengamos una conversación con la gente de Salud, esperemos volver en estos días”, afirmó.

Más allá de la intención firme del regreso, Tinelli se mostró cauto en cuanto a las cuestiones sanitarias. “Siempre la prioridad es la salud, no podemos desconocer el momento que está pasando el país en cuanto a muertes y contagios por la pandemia. Nosotros, desde el fútbol, estamos acompañando las decisiones del área de salud”, agregó.

Sin embargo, como una de las voces fuertes de Viamonte, donde ejerce como uno de los vicepresidentes, dejó en claro cuál es la postura de la AFA: “Hacemos toda la fuerza para volver, todos los clubes estamos con muchísimas ganas de que eso pase. Todos los dirigentes, desde el primero hasta el último, queremos volver y trabajamos todo el tiempo para eso”.

“Fue muy importante que se haya jugado partidos de la Copa en el país y que haya salido todo bien, que se jueguen amistosos y salga bien, que los protocolos se respeten, que si tienen que ir 35 personas vayan esas 35 y no 70. Son cosas que nos acercan más a la vuelta del fútbol”, señaló en otro momento de la entrevista.

A su vez, también remarcó las diferencias que puede haber con otras partes del mundo, donde ya se ha reiniciado la competencia o de otras actividades, como su programa de televisión. “Hay que ser cautos, trabajar y seguir trabajando para que el fútbol vuelva lo más pronto posible”, afirmó.

El Cabezón planteó el momento que viven algunas provincias del país y las complejidades que podrían darse con el comienzo del torneo. “No sé si la vuelta al fútbol tiene que ver con la cantidad de contagios, hoy no hay vuelos internos en el país y eso no tiene que ver con el fútbol. En unos días pueden volver los vuelos de cabotaje, lo está trabajando el ex presidente de San Lorenzo que hoy es Ministro de Turismo. Se está trabajando mucho y vamos a tener que empezar a convivir con este virus”, comentó.

Otro punto importante que aclaró Tinelli fue el futuro del fútbol argentino: “Ya tenemos definido cómo será este año y el que viene, es algo que está definido por el Comité Ejecutivo. No va a haber descensos, vamos a un torneo de 26 equipos y a uno de 28 el año que viene. Después empezaremos a bajar… Hay que ayudar a los clubes a ordenarse económicamente, algo que hoy está pasando por lo menos desde los datos que nos mandan y las auditorías que se hacen constantemente”.

Además de destacar el nivel en que volvieron los equipos argentinos que jugaron por Libertadores y remarcar que “el fútbol argentino es uno de los mejores del mundo”, Tinelli dejó su opinión sobre el formato de campeonato que le gustaría: “Para mí 20 equipos es muy poco, por ahí 22 o 24. Lo vamos a lograr en los próximos años”.

Mientras que cerró el tema con el debate AFA, Superliga y la creación de la nueva Liga Profesional: “En su momento, en el contexto de aquella AFA, fui uno de los gestores de la independización del fútbol profesional. Ahí sentía que los clubes de Primera teníamos que estar protegidos de alguna manera. En esta AFA de hoy, no tengo dudas, que hay que integrarse porque eso nos va a hacer crecer. La relación que hay hoy con AFA es excelente, es muy buena la unión que hay y le hace muy bien al fútbol profesional”.

Fuente: Olé