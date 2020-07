Grandes del fútbol mundial rendidos a los pies del 'Loco' Bielsa

Marcelo Bielsa generó una importante grieta entre los amantes del fútbol, pero lo que es seguro es que su mensaje cala hondo dentro de los jugadores. Sus enseñanzas y mensajes quedan grabados dentro de ellos y en diferentes oportunidades dejan en claro que el Loco es una de las personas que más los marcó en sus carreras.

Tras lograr el ascenso a la Premier League en su segunda temporada como director técnico del Leeds United, varios de sus ex dirigidos utilizaron las redes sociales para elogiar y alabar al rosarino. El cuadro inglés, a falta de dos partidos (hoy podría decretarse su campeonato si es que el Brentford no le gana en condición de visitante al Stoke City), retornará a la máxima categoría luego de 12 años.

Uno de los primeros en escribir un mensaje fue Hernán Crespo. “Podremos discernir, objetar, criticar pero en algo estamos todos de acuerdo..... Bielsa es un entrenador que te enriquece. ¡Felicitaciones Marcelo!”, escribió el ahora estratega de Defensa y Justicia. Antes pasó por Parma, Módena y Banfield.

El mediocampista del Paris Saint Germain Ander Herrera (ambos coincidieron en Athletic Club de Bilbao) también mostró su alegría por la campaña del Loco: “Manchester United siempre será mi equipo en Inglaterra, pero dejando de lado las rivalidades, quiero felicitar a Bielsa y su fútbol honesto y siempre atractivo. Estoy muy feliz por ti, Marcelo”, comentó el español, que estuvo cinco temporadas en los Diablos Rojos.

Juan Pablo Sorín no dejó pasar la oportunidad y hasta se animó a bromear con la “obsesividad” del técnico. “El Leeds United está de vuelta !! “We Are Back” colocaron en su twitter oficial de la mano de un gran entrenador argento Marcelo Bielsa!!! Abrazo fuerte Marcelo, disfrútelo aunque ya me lo imagino viendo todos los vídeos de sus nuevos adversarios de la Premier League”.

“Grítalo carajo! Felicitaciones a uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. Muy feliz por usted Marcelo. Disfrute junto a sus jugadores, familia y amigos. Fuerte abrazo desde Argentina”, añadió el ex lateral izquierdo en su cuenta de Instagram.

Claudio Bravo, uno de los principales referentes de la selección de Chile, esbozó: “¡¡¡Felicidades!!! Con Don Marcelo Bielsa “Imposible no es nada”. El estratega argentino estuvo al frente de la Roja durante 5 años (entre 2007 y 2011), donde clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 luego de dos ausencias (Corea-Japón 2002 y Alemania 2006) y sentó las bases que luego le brindaron al país trasandino dos Copas América (una con Jorge Sampaoli y otra con Juan Antonio Pizzi).

“Felicitaciones Marcelo Bielsa. Vuelve un grande a la Premier. Bielsa lo hizo”, comentó el mediocampista de Estudiantes de La Plata Javier Mascherano. El ex West Ham y Manchester United debutó primero en la Selección de la mano del Loco que en la Primera de River.

Andrés D’Alesandro, símbolo del Inter de Porto Alegre, también felicitó al entrenador. “Grande Maestro”, escribió. Luego, compartió una caricatura del DT con la siguiente frase: “Un hombre con ideas nuevas es un Loco, hasta que sus ideas triunfan”.

Aunque nunca estuvo bajo su tutela como futbolista, Pep Guardiola fue otro de los que se rindió a los pies de Marcelo Bielsa. “El mejor llega a la Premier League”, afirmó. El director técnico del Manchester City, en reiteradas ocasiones, reconoció su devoción hacia el Loco.

Fuente: Infobae