Es un crack: el Kun Agüero cayó en una antigua broma y su reacción revolucionó las redes

La inactividad en la mayoría de las ligas del mundo, debido a la pandemia de coronavirus, obligó a que varios jugadores se buscarán algún pasatiempo mientras se encuentran encerrados en sus casas cumpliendo con el aislamiento social obligatorio. Algunos decidieron compartir sus rutinas de entrenamiento o brindar entrevistas por las redes sociales, mientras que otros incursionaron en mundos nuevos como lo son Tik Tok o Twitch, una app para streamear videojuegos.

Este último fue el que eligió Sergio Agüero, con la intención de mantenerse ocupado y entretener a sus fanáticos al mismo tiempo que despuntaba el vicio con la PlayStation. Rápidamente, el Kun se volvió una estrella de la plataforma, no solo por la cantidad de seguidores que lo ven jugando en vivo, sino por el contenido que le agrega al interactuar con su público o contar anécdotas de su infancia o del mundo del fútbol.

Noticias Relacionadas El Kun Agüero se dedicó a ser streamer de videojuegos y sus 'clips' llovieron en las redes

Sin embargo, esta vez el delantero del Manchester City fue engañado por un usuario que decidió jugarle una broma. “'¡Mandame un saludo!'... pero no se a quién. ‘Rosa Melano, es mi prima’. Claro, ahí está. Mandale un beso a Rosa...”, leyó en voz alta el Kun una petición de uno de sus fanáticos y, sin percibir nada extraño, decidió complacerlo y envió el saludo correspondiente.Claro que las risas no tardaron en llegar, no solo por parte del público online sino que también desde su novia, Sofía Calzetti, con quien se encuentra realizando la cuarentena. “Puso así, ja. ¿De qué se ríen?”, atinó a defenderse el ex Atlético de Madrid e Independiente.

Fue ahí que su pareja le tuvo que explicar el chiste. “Se ríen de lo que dijiste. Te dijeron que se llamaba Rosa Melano... rosame el culo”, lanzó, entre risas.

“Ah si la de Rosa, sí, bueno... a veces caigo, qué queres que te diga. Son boludos, ja. Y bueno, caí... ¡Caí!”, reconoció Agüero, que lejos de enojarse y compartió el momento de humor con sus seguidores.

En estos último días, las aventuras del Kun con su consola de videojuegos recorrieron el mundo, ya sea hablando de cuál era su alfajor favorito en la infancia o su ataque de furia al perder frente al colombiano James Rodríguez en un torneo a beneficio.