La polémica del Mundial 2014 que volvió a ser viral en cuarentena

Con las actividades deportivas en pausa por la pandemia de coronavirus, el canal TyC Sports se las ingenió para no perder audiencia: transmitió el paso a paso de la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, competencia en la que llegó a la final frente a Alemania, que perdió gracias a aquel gol de Mario Götze en el alargue.

Así, aquella definición en el Maracaná volvió a vivirse con pasión en nuestro país, al punto que Javier Mascherano, enterado de que este domingo aparecía el partido en grilla, bromeó solicitando que no apareciera en el aire del canal. “bueno, ya fue suficiente. Terminala acá, por favor”, le escribió a la señal en su cuenta de Twitter. Durante la transmisión del duelo, varios tópicos entre los TT del mediodía estuvieron relacionados con Argentina-Alemania. Palacio por la chance dilapidada y el célebre reclamo “era por abajo”; Gotze, el verdugo; Klose, quien le dejó su lugar al autor del gol; y Neuer e Higuaín... Por la gran polémica de la final, que volvió a elevar la temperatura de los fanáticos.

No hay lugar a dudas: aquella salida sin contemplar la integridad del físico de su adversario por parte del arquero debió haber sancionada con un remate desde los 12 pasos, pero el árbitro italiano Nicola Rízzoli no lo hizo.Minuto 55 de la final del Mundial 2014. Gonzalo Higuaín pisa el área por el sector derecho y el arquero de Alemania, Manuel Neuer, rompe con el puño, golpea pelota y cuerpo. Rizzoli, influido porque ya había dirigido dos veces a Argentina en la Copa del Mundo de Brasil (triunfos 3-2 ante Nigeria y 1-0 frente a Bélgica) hizo que continuara la jugada. Vale recordar que en aquella competencia todavía no se había instaurado el VAR.



Aquí, el cuestionario del que se tiene que valer un árbitro para tomar una decisión de este tipo.

¿Quién inicia el contacto en forma peligrosa? ¿Defensor o atacante?

¿Qué parte del cuerpo utiliza? ¿Puede dañar el físico del adversario?

¿Qué parte del cuerpo golpea? ¿Implica mayor o menor riesgo?

¿Hay riesgo de lesión? ¿Quién la puede provocar, el defensor o el atacante?Siguiendo el protocolo, no se puede tener dudas: Manuel Neuer inició el contacto, haciéndole correr riesgo físico al actual atacante de la Juventus.

La temeridad por la distancia, la velocidad que le imprimió a la acción sin ningún tipo de preocupación y la fuerza con la que llegó, pudieron provocar una lesión. Era falta del alemán, no de Higuaín, como terminó sancionando.

La regla dice que “se penalizará con un tiro libre directo o un tiro penal”. Y, por ser una jugada “temeraria”, el guardameta además debió haber sido amonestado.

Fue la jugada que pudo haber cambiado el destino de la final de Brasil 2014, que pudo haberle dado el gran título con la selección mayor a Messi, una nueva estrella para la Albiceleste, que no alza una Copa del Mundo desde México 1986. Sin embargo, Rizzoli omitió la infracción. Y la bronca volvió a ser viral en la repetición de TyC Sports.