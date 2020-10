No voy en tren, voy en camión: la travesía de un sanjuanino para volver a entrenar con San Lorenzo

Cuando se quiere, se puede. Y así lo demostró Nicolás Mallea, un joven sanjuanino que se desempeña en las inferiores de San Lorenzo que volvió a los entrenamientos de una manera muy particular.

Según publicó el diario San Lorenzo Primero, en los últimos días los jugadores de inferiores se habían estado haciendo presente en el club y el sanjuanino nacido en Alianza fue uno de los últimos en arribar a Capital Federal para retomar con los entrenamientos. Es que por las complicaciones para trasladarse propias de la pandemia, Mallea, quien estuvo pasando la cuarentena en su provincia natal, debió subirse a un camión para poder volver a Buenos Aires.

“Realmente estaba muy complicado en mi provincia, no tenía como volver. Buscamos varias alternativas con mis padres, pero ninguna se terminaba concretando. La única opción que quedó fue ésta y no la dude. No quería perder más tiempo, ya que tendría que haber estado acá hace una semana”, expresó Mallea a San Lorenzo Primero.

“Salimos el domingo a las 13 horas, aproximadamente, y llegamos este lunes en horas de la tarde. Fueron casi 24 horas de viaje. El dueño de la empresa que maneja los camiones es muy amigo de mi papá y fue gracias a él que hoy estoy acá”, reconoció Mallea, quien mientras espera por el resultado del hisopado, pasará los días en el domicilio de un amigo.

Los primeros pasos de Nicolás con la redonda fueron en el Club Atlético de la Juventud Alianza, de la provincia cuyana, hasta que tres años atrás surgió la posibilidad de venir a Buenos Aires a realizarse una prueba donde luego de dos días en el club volvió a su casa y le comunicaron que había sido seleccionado para jugar en San Lorenzo. También vistió la albiceleste, donde fue citado para la Selección Sub-17 que dirige Pablo Aimar.

