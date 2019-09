La historia detrás de la foto de dos ciclistas sanjuaninos a las trompadas

Dos ciclistas protagonizaron un escándalo en la última carrera de la temporada de pista. Se trata de Diego Tivani y Duilio Ramos, deportistas de la Municipalidad de Rawson y de Pocito respectivamente, quienes tras una discusión “se fueron de manos”.

Ambos coincidieron en que todo se originó producto de una discusión propia de la carrera. Sin embargo, distintos motivos hicieron que esa discusión se eleve de tono y termine con golpes de puño de por medio.

Tiempo de San Juan habló con los protagonistas para saber cuál es la verdadera historia detrás de la foto que publicó Diario de Cuyo, en la que se ve a los dos ciclistas lanzándose “trompadas” y las bicis tendidas en el suelo.

Foto gentileza Diario de Cuyo

Ambos coincidieron que la discusión tendría que haber sido sólo eso, una discusión, y no haber pasado a mayores.

“Fueron roces de la carrera. Tendría que haber terminado ahí no más”, dijo Tivani a Tiempo de San Juan, a lo que Ramos asintió: “Pensé que sólo iba a ser una discusión, nunca pensé que iba a terminar así”.

Sin embargo, pese a que ambos ciclistas coincidieron en que no debería haber pasado más allá de una discusión, no coincidieron en los motivos que desencadenaron la pelea.

“Faltaban tres vueltas para que termine la carrera y yo me venía acomodando para el Sprint y Diego venía y se me acercaba, me empujaba y yo lo sacaba con la mano. Fueron tres o cuatro veces así hasta que en una casi me tira. Ahí nos empezamos a pelear verbalmente y cuando ya nos habíamos dicho todo me doy vuelta para irme y me pega por atrás. Ahí reaccioné y le pegué yo también. Además, hubo una persona que me tiró piedras”, dijo Ramos a Tiempo de San Juan.

Además, Ramos acusó a su ex compañero de equipo de haberlo querido perjudicar con un próximo compromiso deportivo.

“El miércoles tengo que viajar para competir en el Campeonato Argentino y este episodio puede llegar a hacer que no me dejen participar. Capaz que lo hizo con esa intención”, sentenció el joven de la Municipalidad de Pocito.

Por su parte, Tivani aseguró que el enojo fue porque “Insultó a mi madre. Yo creo que a nadie le gusta que hagan eso con la madre de uno. Ahí le pegué, pero no de atrás como dice él, le pegué de costado. Y ahí se metió el hermano, si bien en la foto eso no se ve, en un momento el hermano me agarraba y él me pegaba. Si hubiera sido uno a uno capaz estaba más divertido el ratito”.

Respecto a la dura acusación de su par, Tivani respondió: “Yo en su lugar no me hubiera puesto en ridículo si sé que tengo que ir a competir a un argentino. Tendría que haber sido más consciente y respetuoso. Tendría que haberme buscado para hablar y lo arreglábamos así, en vez de hacer lo que hizo. Si lo sancionan y no puede competir lo lamento por él, pero si nos sancionan la medida tiene que ser igual para los dos”.

No es la primera vez que una discusión termina a las trompadas en el ciclismo de pista. Es que si bien es un deporte en el que se dan roces que pueden desencadenar en un cruce de palabras, hay antecedentes de ciclistas que terminaron “a las manos” tras una discusión.

Algo parecido ocurrió en el 2017. En esa oportunidad los protagonistas fueron Emiliano Contreras y Fernando Castro, quienes discutieron por supuestos toques entre sí sobre la pista y luego intentaron solucionar la situación a los golpes.