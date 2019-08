Un ídolo del United destrozó a Dybala: "Estoy feliz de que no haya venido"

Paulo Dybala estuvo cerca de ser fichado por el Manchester United, pero el pase no se concretó porque el jugador argentino deseaba permanecer en Italia. Y el que se mostró contento con que la Joya no llegara al club inglés fue Rio Ferdinand, excapitán de los Diablos Rojos y actual comentarista de fútbol.

"No sé cómo Dybala tuvo la osadía de rechazarlos cuando está en el banco de la Juventus. Bueno, por eso estoy feliz de que no haya venido entonces, porque no tienes los minerales correctos que quiero en un jugador de Manchester United", dijo Ferdinand sin pelos en la lengua, en una charla con Daily Star.

Luego siguió apuntando contra el argentino: "Quiero a alguien que quiera venir y piense 'el Manchester necesita volver a ser un equipo top, quiero ser el catalizador'. Ese es el tipo de persona que quiero que atraviese la puerta".

Además, dejó en claro que "muchos jugadores han rechazado al United en los últimos años, han elegido otro lugar", pero no entiende como "Dybala pudo rechazarlo cuando está en el banco y necesita jugar al fútbol".

Fuente: MDZ