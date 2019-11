Sudáfrica dio el batacazo, y es campeón mundial de rugby

FULL-TIME in #RWCFinal @EnglandRugby 12 @Springboks 32



SOUTH AFRICA ARE CHAMPIONS OF THE WORLD



uD83CuDF89uD83CuDDFFuD83CuDDE6uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7FuD83CuDF89



1995 #WebbEllisCup

2007 #WebbEllisCup

2019 #WebbEllisCup



This means more than just rugby. Much, much more uD83DuDC4FuD83DuDD25uD83DuDCAF#RWC2019 #ENGvRSA #RWCYokohama pic.twitter.com/Lk6jYQGmNx