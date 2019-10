Peñarol volvió a empatar y continúa sin poder ganar en el Federal A

No hay forma. Cuando no entra, no entra. Peñarol hizo todos los méritos para que sea tu tarde; pero se topó con Lencina, quien ahogó todas las acciones ofensivas del local. Deportivo Madryn hizo lo que pudo dentro de la cancha porque fue superado en gran parte del partido. Sin embargo, tuvo chances claras para meter el testazo fatal para quedarse con algo que nunca mereció.

Los primeros cuarenta minutos se vio la mejor producción del Bohemio en este Federal A. El elenco sanjuanino fue dominante y tuvo en Viturro al jugador distinto para administrar la pelota y generar las jugadas más claras del encuentro. Los patagónicos no podían hacer pie y a pesar de contar con algunas opciones concretas de gol siempre se preocupó más por su arco que el ajeno. Peñarol le faltó embocarla porque hizo todos los méritos para irse al descanso en ventaja.

Los segundos cuarenta minutos, el local duplicó esfuerzo parando el equipo más adelante. Esta decisión le provocó al local dejar espacio y la visita lo comenzó a preparar. Madryn esperó agazapado en su área y apostó a la contra para inaugurar el marcador. En dos oportunidades casi lo consigue gracias a los yerros defensivos de los sanjuaninos, pero no supo definir. Peñarol no podía vulnerar a Lencina, quien le sacó del ángulo un perfecto cabezazo de Pérez Tarifa.

Final del encuentro. El bohemio sigue sin poder ganar en este Federal A. Hizo los deberes para que hoy sea su tarde pero el uno patagónico se lo impidió. Peñarol acumula tres empates en iguales cantidades de presentación en el estadio Rojas. Además, hasta el momento no pudo marcar ni tampoco le hicieron goles.