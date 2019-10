Landini contrató a un investigador privado: creen que el ladrón del cinturón es un conocido

A cinco días del ataque al club Raúl Landini, autoridades de la institución contrataron a un investigador privado para dar con el delincuente que ingresó al predio y, entre otros objetos, robó el cinturón argentino que la boxeadora Cecilia Román. Por ahora no hay novedades sobre el caso, pero de acuerdo a los primeros datos recolectados creen que el ladrón es conocido de la institución.

El robo ocurrió el pasado 27 de septiembre. Según contó Jorge Rojas, presidente del Landini, un sujeto ingresó al club por el fondo de la vivienda de un vecino y robó guantes, cabezales, manoplas y el cinturón que ganó Román en 2016. "Las llaves del bloque dónde guardábamos las cosas estaban escondidas. El cinturón lo tenía en mi casa, pero cuando llegó Yésica Bopp lo traje al club. Habían cosas de mucho valor, pero robaron el cinturón", destacó el dirigente.

Si bien la policía está a cargo del caso, desde la institución sumaron a un investigador para dar rápido con el malhechor. Si bien no hay nombres confirmados, hay sospechas de que podría tratarse de una persona que fue a entrenar al lugar y conoce los movimientos y lugares donde guardan todos los elementos. "Lo que hicieron fue un daño, porque el cinturón no se puede vender. No tiene valor, más que para Cecilia. Había otras cosas que se podrían haber llevado y no lo hicieron. Es raro", aseguró Rojas.

Por su parte, consultada por Tiempo de San Juan, Cecilia Román lamentó lo sucedido con el cinturón y señaló que "se ha querido hacer un daño. Si entrás a robar, te llevás más cosas. Fue extraño. Fue un daño más que nada al club".

Y agregó: "Todo trofeo o medalla, en este caso el cinturón, significa mucho. Hicimos muchos esfuerzos para competir en el Campeonato Argentino y este fue un regalo para el club. A nivel emocional es algo que no puedo calcular, es importante. El cinturón está escrito y firmado por mí. Si se vende, queda en evidencia".