Una provincia, 19 departamentos y 19 tesoros en San Juan

¿Qué pasaría si la historia solo vive en manos de una persona? Si no se comparte, se pierde, y con el paso de los años, desaparece. El objetivo de este trabajo, que comenzó ante ese interrogante en diciembre del 2022 y se extendió durante todo este año, fue navegar en el interior de cada uno de los departamentos de San Juan para encontrar ese tesoro que los hace únicos, diferente a los demás. Historias, geografía, leyendas, costumbres, ritos y hasta gastronomía. Todo se combinó en un especial para vivir y conocer San Juan desde otro lugar.

Santa Lucía y una reliquia de hierro que se sostiene en el tiempo

El puente tiene varias denominaciones. “Puente de Hierro”, “Antiguo Puente de Hierro” o “Puente de Alto de Sierra”. El mismo conecta Santa Lucía con San Martín y sobre su estructura solo queda el recuerdo de la cantidad de gente que pasó por allí, como también las facilidades que generó en su momento, al conectar distintas comunidades que se encontraban separadas por la presencia del cauce de agua. Sinónimo de prosperidad y unidad, hoy es un patrimonio sanjuanino, de gran valor para Santa Lucía en particular y para San Juan en general.

Una reliquia de hierro, el tesoro de Santa Lucía

Pocito y un rincón donde volar y conquistar el cielo se convierte en realidad

El Centro de Aviación Civil San Juan, también conocido como Aeroclub San Juan, tuvo sus orígenes en un predio descampado cerca del RIM 22, en enero de 1939. Allí funcionó algunos años, hasta que en 1941 se trasladó al predio donde funciona en la actualidad, por Mendoza entre calle 6 y 7. “Desde ese momento se desarrolló una fuerte actividad, generando una de las escuelas más importantes del interior del país”, comenta Orlando Blanchero, miembro de la Comisión Directiva y un socio entusiasta que sueña con volver a ver el club repleto, como lo era en el pasado.

Aeroclub San Juan, el rincón pocitano donde volar es una realidad

San Martín y la verde colección de gran reconocimiento mundial

Se trata de la colección Dante Foreal Marsisco y dos núcleos más que se encuentran en San Martín. Los primeros cultivos agrupados en seis hectáreas forman parte del núcleo uno y cuenta con 38 variedades de olivo. “Esta colección nace en 1944, previo al INTA, en manos de la Corporación Olivícola Nacional, un ente para el fomento al cultivo y producción de aceitunas y aceite de oliva. Nace junto a otras colecciones a lo largo y ancho del país. De esas colecciones, quedan solo en San Juan y en Junín, en Mendoza”, relata a Tiempo de San Juan el ingeniero agrónomo Pierluigi Pierantozzi, quien junto a la bióloga Mariela Torres, son los “cuidadores” de las plantas que registran en sus raíces una rica historia que llamó la atención de organizaciones internacionales.

La verde colección que crece San Martín

Sarmiento y el pueblo mágico que se volvió joya turística

Se cree que los primeros habitantes que llegaron a lo que ahora se conoce como Pedernal, lo hicieron en 1800, establecidos en un gran asentamiento que denominaron “La Posta”. Gracias a las vertientes y caídas de río, era un lugar fértil donde se podía trabajar la tierra y tener animales. Así, de a poco, y bastante aislados en ese momento, comenzó a crecer el pueblo que hoy es uno de los principales atractivos turísticos de Sarmiento.

Pedernal, el pueblo mágico que se volvió joya turística

Capital y el baile de carnaval que demoró 44 años

Histórica y legendaria, la Villa del Carril forma parte de la Ciudad de San Juan desde hace 110 años. De amplia extensión, es una de las zonas más icónicas y pintorescas de la Capital. Sus calles y veredas guardan recuerdos de aquellas épocas en la que carnaval era sinónimo de chaya y festejo. Con una tradición prácticamente en el olvido, los vecinos volvieron a disfrutar del baile del carnaval en una velada inolvidable durante el verano del 2023.

El recuerdo del carnaval en la Villa del Carril

Chimbas y el santo popular que nació por un fatal error

Félix Rosier Quiroz falleció al alba del 11 de febrero de 1941. Con su muerte, nació una devoción impensada a "El Carrerito". La historia que surgió en el corazón de Chimbas y que los vecinos devotos hacen todo lo posible porque siga viva.

El Carrerito, el santo popular que nació por un fatal error

Jáchal y el cementerio donde los difuntos “viven” en los rituales y la memoria de la comunidad

El Cementerio de Huaco despierta la curiosidad de turistas por su estilo rústico, sus tumbas de antaño, siendo una de 1904 la más antigua, por ser un lugar que narra historias y porque entre sus difuntos se encuentra el legendario Buenaventura Luna, quien descansa en esas tierras. Pero detrás de todo eso hay detalles que llaman la atención y que son parte de rituales que permiten a los difuntos seguir en este plano gracias al recuerdo de sus seres queridos.

Cementerio de Huaco, donde los difuntos "viven" en los rituales y la memoria de la comunidad

Calingasta y los chinos de una danza legendaria que se mantiene viva

Al extremo suroeste de Calingasta se encuentra la localidad de Barreal, elegida y visitada por turistas de todo el mundo por sus maravillas paisajísticas y la tranquilidad de pueblo que ofrece. Allí, cada diciembre ocurre un suceso que lleva cientos de años, que permite la combinación perfecta entre lo religioso y lo popular. Se trata de la Fiesta de la Virgen de Andacollo, donde todos los presentes son testigos de un momento que no se vivencia en otros lugares: el baile de los Chinos de Andacollo.

Los Chinos de Andacollo, en Calingasta

Angaco y el rincón que brinda salud y paz en el medio de la naturaleza

Quienes poco recorren los departamentos sanjuaninos con seguridad desconocen la existencia de los Baños de Guayaupa, en Angaco. Pero para los angaqueros, es un lugar que ofrece múltiples beneficios por sus aguas termales con propiedades curativas, su contacto con la naturaleza, la cercanía con Pie de Palo y la poca distancia que hay entre los baños y la villa cabecera, lo que lo convierte en un destino atractivo para el turista que busca un escape de la locura de la vida diaria.

Baños de Guayaupa - Tesoro de Angaco

Valle Fértil y una fiesta que nació por iniciativa de una pequeña comunidad y sobrevive a las adversidades

En Baldes del Rosario, al norte de Valle Fértil, se realiza la Fiesta del Queso y el Quesillo, un evento que refleja el trabajo en conjunto y las raíces del pueblo vallista. La comunidad no supera los 150 habitantes, y sus principales actividades se enfocan en la cría de vacas y cabras, como también en la elaboración de queso y quesillo. Con la idea de no dejar morir la actividad ni el espíritu del pueblo, desde el 2005, tras una reunión de vecinos, se decidió hacer una fiesta que represente los valores y las riquezas del lugar.

La Fiesta del Queso y el Quesillo, el evento que pone en escena Baldes del Rosario

Ullum y un refugio para el motoquero que combina historia y pasión

Sobre Ruta Provincial 60, en inmediaciones a la Municipalidad de Ullum, se localiza una casa de dos plantas. Con una fachada pintoresca y energía maravillosa que se vibra desde la calle, detrás de la estructura se encuentra el inicio de un proyecto que busca posicionar al departamento y ofrecer algo que al menos en San Juan no existe: un refugio para motoqueros.

Refugio "El Wey", el tesoro de Ullum

9 de Julio y el hogar de Deolinda Correa, un lugar que solo vive en la memoria de La Majadita

Si bien algunos registros se pueden encontrar, son bastante escasos. Pese a ello, algo de la historia aun vive en la memoria de quienes habitan la zona desde muy pequeños y mamaron el relato de parte de sus abuelas o madres. Irma González es una de las vecinas que recuerda lo que su madre le contaba hace años. Hoy, con casi 83 años, cuenta que sobre la calle Dos Álamos se ubicaba la finca donde vivían los padres de Deolinda. “Pasó por esta calle, que no existía obvio, porque fue hace muchos años. En un enorme algarrobo descansó antes de seguir su camino, pero el dueño de la finca lo sacó”, acota su marido.

El hogar de Deolinda Correa, el tesoro de 9 de Julio

Rawson y la joyita de Médano de Oro que lucha contra las adversidades para ganar terreno

En Médano de Oro, Rawson, existen una producción que no solo es histórica, sino emblemática. Con alrededor de 300 hectáreas cultivadas y más de 50 productores dedicados a la actividad, las adversidades climáticas hacen que cada temporada sea un desafío, pero pese a ello, los productores no bajan los brazos. Saben que haber posicionado al espárrago del lugar no fue sencillo, y hacen lo necesario para que mantenga su prestigio y calidad.

Espárrago, el tesoro de Rawson

Rivadavia y la ancestral técnica de cocción que se volvió patrimonio departamental

Años atrás un equipo de funcionarios de la Municipalidad de Rivadavia bucearon en la historia de la comuna con el objetivo de rescatar un plato que representara la identidad del departamento y su población. Entre las diversas opciones surgió el curanto, una técnica ancestral que rescata los sabores, permite un ritual único y brinda una experiencia inigualable.

Curanto, el tesoro de Rivadavia

Albardón y su prócer

Rufino Palomas es un querido y reconocido personaje de Albardón, sobre todo de los vecinos que viven en el centro del departamento. Su legado, aun vigente, supera las fronteras departamentales, donde con su talento artístico llegó a conquistar importantes escenarios durante décadas.

Rufino Palomas, el prócer albardonero

Caucete y la mágica quebrada que guarda historia en sus rocas

La sierra Pie de Palo guarda una inmensurable cantidad de maravillas en su interior, resguardando siglos de historia. Baño del Indio, a la altura de Caucete, es uno de los tantos rincones que se encuentran en sus quebradas, donde las paredes que rodean la gran “olla” narran momentos de un pasado muy lejano.

Baño del Indio, el tesoro de Caucete

25 de Mayo y la planta que permite a un pueblo llegar a todo el país

Bien al sur de 25 de Mayo se encuentra la localidad de El Encón, una comunidad pequeña, generalmente rural, y muy cerca del límite con Mendoza. Allí, en sus tierras que parecen ásperas y hostiles, crece una planta que durante décadas permite poner al pueblo en la mirada de empresarios de distintas partes del país. Se trata del junquillo, la principal materia prima para la elaboración de escobas.

Junquillo, la planta que permite a un pueblo llegar a todo el país

Zonda y la promesa que se volvió una tradición religiosa por décadas

Durante Semana Santa, Zonda y sus Sierras Azules son el escenario elegido por decenas de familias, jóvenes y grupos que se organizan para ascender en procesión hasta la cima del escenario natural y celebrar la Resurrección de Cristo. Si bien tiene sus orígenes en el catolicismo, lo que surgió de parte de una sola persona se contagió con el paso del tiempo, volviéndose una tradición única en el departamento.

Ascenso a Sierras Azules, una tradición que marca a Zonda

Iglesia y la original delicia iglesiana que desde hace 8 años conquista paladares

Rodolfo Roselot y su esposa, Rosana Brizuela, son quienes están adelante del restaurante que se encuentra en la villa cabecera de Iglesia. El menú de lo lugar es amplio y variado, para satisfacer a cualquier comensal, pero hay algo en la carta que llama la atención. Quienes ven la presentación del plato por primera vez no salen de su asombro, debido a su tamaño, abundancia y variedad de ingredientes. Una vez en el paladar, la explosión de sabores es tal que se vuelve una delicia desde el primer bocado.