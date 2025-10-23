Thiago, el pequeño jinete fanático de los caballos que contagió su pasión a toda la familia

El pasado fin de semana se realizó en Rivadavia la primera edición del Festival de Tradiciones “Uniendo Raíces” , donde una de las actividades que más atracción despertó fue la cabalgata que tuvo como protagonistas a los más pequeños de las agrupaciones gauchas. En ese contexto, un pequeño jinete destacaba de los demás por su soltura sobre el caballo y su corta edad.

Thiago Correa tiene solo dos años y es el primero en su familia que se anima a cabalgar . Así lo destacó su padre, Agustín, quien junto con su esposa Belén y la pequeña que viene en camino, acompañaron a Thiago en su primera aventura gaucha.

Todo llegó por medio de una invitación que recibieron de parte del abuelo de Thiago, quien tiene vínculo con el gauchaje sanjuanino y desde hace tiempo les viene haciendo el comentario para que se incorporen como familia. Agustín destaca que también siente gusto y admiración por las actividades gauchas, pero que hasta el momento no tuvo la oportunidad de participar. “Me gusta y quiero que él lo haga, por eso lo apoyo”, comenta mientras mira con orgullo a su pequeño hijo.

A diferencia de otros niños que van acompañados de un adulto cuando están sobre el animal por miedo y para mayor seguridad, Thiago parece haber nacido arriba de un caballo. Su amor por los equinos hace que tenga un vínculo especial con cada uno de ellos. “Es lindo ver la felicidad que tiene permanente con los caballos. Es loco por los caballos”, subraya Agustín.

Y continúa: “Mientras podamos, él va a estar presente en estas actividades”, mientras Belén asienta con la cabeza de fondo y Thiago ríe arriba del animal, disfrutando de la actividad que fue preparada para los más pequeños.