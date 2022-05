Raúl Lavié y Nahuel Pennisi, artistas de lujo para la Fundación de San Juan

El mes de junio es muy particular para la provincia puesto que durante todo el mes se celebra la Fundación de San Juan . Por los 460 años el Ministerio de Turismo y el Municipio de la Capital, llevarán adelante una nutrida agenda de actividades que contará nada más y nada menos con artistas de lujo como Raúl Lavié y Nahuel Pennisi .

Obras Ecoparque Capital: con una inversión de más de $500 millones transformarán 5 hectáreas del predio del ex Matadero

“Ha sido todo un desafío generar esta actividad, primero y principal por el gran trabajo y la nutrida actividad artística y cultural que tiene la provincia. Lo cierto es que los capitalinos, las capitalinas queremos celebrar nuestra fecha, también nuestro mes, y esa es la idea de este ‘Capital celebra San Juan’ ” manifestó el intendente Emilio Baistrocchi en conferencia de prensa.

Por su parte la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, destacó que “esto me parece un trabajo muy bueno que se ha venido realizando, felicitarlo intendente por esto y también a todo el equipo, al Área de Turismo que es indivisible esta alianza del Ministerio de Turismo y Cultura con Capital, porque es la manera también que tenemos de poder atender, no solamente las necesidades de un turista que hoy ha dejado de venir en temporada alta y encontramos que los fines de semana tenemos turistas no importa cuál sea el mes. Y a ese turista hay que ofrecerle alternativas para que se quede más tiempo” dijo la funcionaria provincial.

raullavie.jpg Raúl Lavié llega con su espectáculo "Bien Argentino" por la Fundación de San Juan.

ÉSTA ES LA AGENDA DE "CAPITAL CELEBRA SAN JUAN"

• Todo el mes: Intervención del Pregonero Sanjuanino

Haciendo uso de la historia, la música y la elocuencia; relatará los sucesos de la fundación. Artistas: Kuki Vega y Nacho Caro. Circulará por los barrios y uniones vecinales.

• 3 de junio: Ciclo ReflejArte “Relatos del Vino” de Daniel Balderramo

Se expondrán 25 obras del artista plástico. En la Estación San Martín a partir de las 19.00, con la presentación de Claudio Rojas junto al Ballet Folclórico.

• 4 de junio: Galería de Arte y Diseño “San Juan en el Andén”

Más de 80 expositores, artistas emergentes pintando en vivo, más de 30 ceramistas, food trucks y comidas típicas, música y shows en vivo. En la Estación San Martín de 14 a 19 hs.

•10 de junio: Espectáculo “San Juan renace en Música”

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ con el reconocido director Popi Spattoco, Dúo Mixtura, Los Videla, Giselle Aldeco, Los Caballeros de la Guitarra y Cesar Ruiz Bustelo. En el Auditorio Juan Victoria, desde las 21.15.

• 11 de junio: Espectáculo “Patios Sanjuaninos”

Con guion de Alejandro Segovia se vivenciará el aniversario de una familia sanjuanina que viste de fiesta su casa y la mesa para recibir a los invitados. Aristas y músicos sanjuaninos. Producido por Municipalidad de Capital. En el Cine Teatro Municipal desde las 21.00.

• 12 de junio: Velada de Gala

Ballet Folklórico Nacional, conmemoración a vecinos ilustres de Capital e interpretación del himno argentino por Melisa Quiroga junto a Lucio Flores y Camerata San Juan. El Teatro del Bicentenario a partir de las 21.00

• 13 de junio: Celebración Fundación de San Juan

Desde la hora 00 sonarán todos los campaniles de las iglesias de la ciudad. El acto central será en la Plaza de Concepción y tras el protocolo de rigor continuarán los festejos con el Encuentro de Colectividades, paseo de comidas típicas y la realización de una gran kermés familiar. Habrá juegos típicos como el truco y ajedrez, además de la presencia de títeres, mimos, zanquistas y globeros. La música en vivo llegará de la mano de Claudio Rojas, Belén Ramet, Caco Trigo, Flor Carmona y, desde Buenos Aires, “Los Raviolis”. El Ballet Estable Municipal Sembrando Ilusiones y el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo acompañarán los momentos musicales.

• 14 de junio: Mozarteum

Presentación del destacado pianista argentino canadiense Alexander Panizza. Auditorio Juan Victoria- 21hs.

• 16 de junio: Espectáculo “Bien Argentino”

Un show con fuerza, sensibilidad, humor y emoción que recorre todo el país con un elenco de lujo: Raúl Lavié, Lu Irigoyen, Facundo Toro, Natalia Pastorutti, Lucio Rojas, Julián Burgos. Ballet Sembrando Ilusiones - Ballet San Juan Nuestro tiempo. Teatro del Bicentenario desde las 21 hs.

• 18 de junio: “Cuyo saluda a San Juan”. El reconocido grupo folclórico Algarroba.com brindará su homenaje a nuestra provincia con un recorrido por el musiquero tradicional. Cine Teatro Municipal desde las 21 hs.

• 19 de junio: Nahuel Pennisi y Omega darán un show en vivo, para todos los capitalinos.

• Del 19 al 25 de junio: Semana de celebración del Patrono San Juan Bautista

Turismo religioso: Reapertura de la cripta Catedral, presentación del calendario anual de turismo religioso, presentación de templos que integran el circuito religioso de la ciudad de San Juan

• 26 de junio: Maratón “Capital Celebra San Juan”

Evento de running por la ciudad con categorías participativas de 2 y 5 kilómetros y dos categorías competitivas de 10 y 21 kilómetros. El punto de concentración será al Monumento a San Martín en el Parque de Mayo. La competencia otorgará premios en efectivo para los ganadores. Desde las 9 de la mañana en el Parque de Mayo.