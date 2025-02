Los Hermanos Martínez, el orgullo musical que Angualasto comparte con el mundo

“Toda mi familia es de acá (Angualasto) y estamos bien impregnados de la cultura folklórica. Estamos siempre muy agradecido por el reconocimiento de nuestra gente y de tener la oportunidad de ser convocados por segunda vez a la Fiesta del Vino Patero”, comentó Alejandro, quien es la voz principal de la formación.

Al igual que sus hermanos, Ale mamó desde chico el sentimiento por las tradiciones. Y como angualastino se siente orgulloso de tener una fiesta cada vez más convocante. “Es una celebración muy linda y que le da vida al pueblo. Quiero destacar el trabajo de los integrantes de la comisión organizador, que son ellos los que siempre pechan para que se termine haciendo. Estas cosas no se tienen que perder, se pasan momentos muy lindos al menos una vez al año. Momentos compartidos que quedan en el recuerdo. Mucha gente que viene por primera vez a conocer el pueblo lo hace atraída por esta fiesta”, expresó Alejandro.

Invitado a definir por qué estilos o géneros se mueven Los Hermanos Martínez, el también jugador de San Lorenzo de Jáchal indicó: “El folklore que hacemos nosotros es más cercano al norteño. El repertorio que tenemos en la actualidad está integrado principalmente por temas de Los Nocheros y Los Sacheros, que son más movidos. Incluso también podemos tocar alguna ranchera o corrido mexicano”.

A título personal, Ale confesó que el ‘Chaqueño’ Palavecino es uno de sus grandes ídolos: “Aún no he tenido la oportunidad de cruzármelo en un festival, pero me encantaría que eso pase. Sí pude conocer a los chicos de Canto 4 y son realmente unos genios. El igual que el Chaqueño, son todos muy humildes y cercanos en el trato”.

Salir con más frecuencia de su Angualasto querido para cosechar aplausos en otras latitudes figura entre sus metas a corto plazo, como así también “encontrar una productora que nos permita grabar y compartir nuestra música en las distintas plataformas. Siempre vamos en búsqueda de un pasito más y si Dios quiere seguiremos conquistando nuestros sueños”.