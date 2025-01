La defensora del Pueblo reclamó soluciones urgentes para la crisis hídrica en Zonda

“El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental que no puede ser vulnerado bajo ningún concepto. No vamos a permitir que los vecinos de Zonda sigan padeciendo la falta de un servicio básico. Exigimos soluciones inmediatas y un plan de acción para que esto no vuelva a ocurrir”, expresó con firmeza la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Unión Vecinal Valle de Zonda, OSSE, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y vecinos de la zona.

Tras un debate en el que se expusieron las problemáticas de baja presión y escasez de agua potable, las partes acordaron medidas urgentes que involucran a Naturgy, OSSE, la Municipalidad de Zonda y la Dirección de Hidráulica.