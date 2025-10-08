¿Hay una mancha que no se quita? Conocé tres trucos caseros para sacarlas definitivamente

Eliminar manchas puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo cuando los productos tradicionales no logran los resultados esperados. Sin embargo, hay soluciones simples y efectivas que podés aplicar con lo que tenés en casa. Desde vinagre hasta bicarbonato , algunos ingredientes naturales pueden hacer maravillas en la limpieza diaria.

Esta combinación es ideal para quitar manchas en superficies de cocina, baños y hasta en la ropa. Solo necesitás mezclar una cucharada de bicarbonato con un chorrito de vinagre blanco y aplicar la pasta sobre la mancha. Dejá actuar unos minutos, frotá suavemente y enjuagá con agua tibia. Además de limpiar, elimina olores y desinfecta.

2. Limón y sal: brillo natural y limpieza profunda

Si se trata de manchas de grasa o sarro, el limón es tu mejor aliado. Cortá uno por la mitad, agregale sal en la parte cortada y frotá directamente sobre la superficie afectada. Luego, enjuagá con agua y secá con un paño. Este truco es especialmente útil para dejar relucientes las ollas, grifos y utensilios de acero inoxidable.

3. Alcohol y agua oxigenada: rescate rápido para telas

Cuando una prenda o un mantel se mancha con tinta o vino, la mezcla de alcohol y agua oxigenada puede salvarlos. Aplicá un poco sobre la zona afectada, dejá actuar unos minutos y enjuagá con abundante agua fría. Es importante probar primero en una pequeña parte del tejido para evitar daños.

Con estos tres trucos caseros, podés mantener tu hogar impecable sin necesidad de productos costosos. Además de ser opciones económicas, son ecológicas y seguras, ideales para quienes buscan limpiar de forma natural y efectiva.