jueves 2 de octubre 2025

Muy fáciles

Cuatro repelentes caseros para evitar que tu perro haga pis dentro de la casa

Descubrí cómo preparar 4 repelentes caseros y naturales para evitar que tu perro orine dentro de la casa. Soluciones fáciles, económicas y efectivas para mantener tu hogar limpio y sin malos olores.

Por María Morá
image

Si convives con perros, seguramente ya sabes lo complicado que puede resultar enseñarles a no orinar dentro del hogar. Para ayudarte, te compartimos cuatro repelentes caseros fáciles de preparar que te permitirán mantener tu casa limpia y libre de olores desagradables.

Cuatro repelentes caseros para evitar que tu perro hago pis dentro de la casa

image
C&oacute;mo evitar que tu perro haga pis dentro de la casa

Cómo evitar que tu perro haga pis dentro de la casa

1. Alcohol blanco

El alcohol es un excelente repelente para perros gracias a su aroma fuerte.

  • Mezcla 1 taza de alcohol blanco con 2 tazas de agua en un recipiente.

  • Coloca la preparación en un atomizador.

  • Rocía durante una semana las zonas donde tu perro suele orinar.

2. Amoníaco

El amoníaco también funciona como un disuasivo natural.

  • Combina ½ taza de amoníaco con 2 tazas de agua.

  • Pasa la mezcla a un atomizador.

  • Rocía las áreas en las que no quieres que tu mascota orine.

3. Hierbas aromáticas

Ciertas plantas tienen aromas que resultan desagradables para los perros.

  • Prepara un concentrado con ajenjo, salvia o ruda.

  • Coloca la infusión en un atomizador.

  • Rocía muebles, ropa o espacios donde tu perro acostumbra estar.

4. Pimienta de cayena

La pimienta de cayena contiene capsaicina, un compuesto que incomoda a los perros y los mantiene alejados.

  • Muele pimienta de cayena con pimienta negra en un mortero.

  • Espolvorea el polvo en los rincones donde tu perro suele hacer pis.

Importante: evita aplicar la pimienta directamente sobre tu mascota, ya que puede causar irritación en ojos y piel.

¿Qué hacer si tu perro sigue orinando dentro de la casa?

Si luego de probar estos repelentes tu perro continúa orinando en interiores, lo mejor es consultar con un veterinario. En algunos casos, este comportamiento puede estar relacionado con un problema médico o de conducta que requiere atención profesional.

