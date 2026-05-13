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Cuestión de familia

¿Quién es el hijo más inteligente? Qué dice la ciencia sobre el orden de nacimiento y el coeficiente intelectual

Un estudio realizado sobre más de 240.000 personas reveló que los hijos mayores suelen obtener mejores resultados en pruebas de inteligencia. Qué factores influyen y cómo impacta el orden de nacimiento en la personalidad de cada hermano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La discusión aparece en reuniones familiares, cenas y hasta en chistes entre hermanos: quién es el hijo más inteligente. Aunque muchas veces se trata de una simple broma, distintos estudios científicos analizaron durante años si el orden de nacimiento realmente influye en el coeficiente intelectual, la personalidad y las capacidades de cada integrante de la familia.

Una de las investigaciones más importantes sobre este tema fue desarrollada por la Universidad de Oslo, donde especialistas estudiaron datos académicos y pruebas militares de más de 240.000 hombres noruegos. El resultado llamó la atención: los hijos mayores mostraron, en promedio, un coeficiente intelectual ligeramente superior al de sus hermanos menores.

Qué descubrió el estudio sobre los hijos mayores

La investigación, publicada en la revista científica Science, reveló que el promedio de coeficiente intelectual (CI) variaba según el orden de nacimiento:

  • Primer hijo: 103,2 de CI
  • Segundo hijo: 101,2
  • Tercer hijo o menores: 100

Sin embargo, los investigadores Petter Kristensen y Tor Bjerkedal aclararon que esta diferencia no tendría un origen biológico, sino principalmente social y educativo.

Según los especialistas, los hijos mayores suelen recibir atención exclusiva durante sus primeros años de vida. Además, con el tiempo, muchas veces asumen responsabilidades sobre sus hermanos menores, algo que puede favorecer el desarrollo de determinadas habilidades cognitivas y sociales.

Por qué los hijos mayores suelen ser más responsables

De acuerdo con los estudios, los hijos mayores suelen crecer bajo mayores expectativas familiares. Esa situación puede influir en conductas vinculadas a la disciplina, la organización y el liderazgo.

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Otra investigación realizada por la Universidad de Illinois y publicada en ScienceDirect analizó la personalidad de más de 375.000 estudiantes secundarios estadounidenses.

Los resultados mostraron que los hijos mayores suelen destacarse por ser:

  • Más responsables
  • Más extrovertidos
  • Más predispuestos al liderazgo
  • Más exigentes consigo mismos
  • Más voluntariosos

Los especialistas sostienen que muchas veces estas características aparecen porque los padres depositan más expectativas en el primer hijo, quien además suele transformarse en modelo o referencia para sus hermanos menores.

Cómo son los hijos del medio, según la ciencia

Los estudios también encontraron patrones frecuentes en los llamados “hijos del medio”, quienes suelen ocupar un rol más negociador dentro de la familia.

Según los investigadores, estos hermanos desarrollan mayor independencia porque reciben menos atención directa que el mayor y el menor. Entre sus características más comunes aparecen:

  • Capacidad de negociación
  • Flexibilidad social
  • Adaptación
  • Autonomía

En muchos casos, los hijos del medio aprenden desde chicos a mediar conflictos y encontrar su propio espacio dentro de la dinámica familiar.

Qué rasgos tienen los hermanos menores

En el caso de los hermanos menores, los especialistas detectaron perfiles más relajados, espontáneos y creativos.

De acuerdo con las investigaciones, suelen presentar rasgos como:

  • Curiosidad
  • Rebeldía
  • Creatividad
  • Espíritu aventurero
  • Menor apego a las normas

Los expertos creen que esto podría estar relacionado con un entorno familiar más flexible y menos estricto que el que vivieron los hijos mayores.

El orden de nacimiento no define completamente la inteligencia

Aunque los estudios encontraron tendencias y patrones repetidos, los especialistas remarcan que el orden de nacimiento es apenas uno de los múltiples factores que influyen en la personalidad y el desarrollo intelectual.

La crianza, el contexto social, la educación, las experiencias personales y el entorno familiar continúan siendo determinantes mucho más importantes a la hora de moldear la inteligencia y la forma de ser de cada persona.

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