Gabriela Trad, Laura Villagra y un viaje de sentimiento cuyano a través de 'Leda del Revés'

Distintas mujeres han dejado su impronta tatuada en el folklore cuyano y en esos menesteres se encuentran ahora sumergidas las chicas de ‘Leda del Revés’, una banda de folkloristas que el próximo 4 de octubre se presentará con su original repertorio en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

Antes de ello, Gabriel Trad y Laura Villagra, dos de las cuatro integrantes de esta fresca propuesta, pasaron por el ciclo ‘Media Hora Entre Preguntas’, que cada viernes irrumpe en el canal de Youtube ‘Tiempo Stream’.

Gaby y Lau repasaron parte del camino transitado y adelantaron algo de lo que la gente se va a encontrar el próximo sábado en el TB. El folklore, la pasión por la música, la amistad, los prejuicios y otros temas más fueron alternándose en una charla a la que no le faltó el mate ni tampoco algún que otro obsequio.

Mira la entrevista completa de Gaby Trad y Lau Villagra en Media Hora Entre Preguntas