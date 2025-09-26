viernes 26 de septiembre 2025

Las confesiones de Mauricio Bazán, uno de los rostros de la tele sanjuanina: "Yo estaba perdido, el periodismo me marcó el camino"

El periodista de Canal 8 y Radio La Red estuvo como invitado en “Paren las Rotativas”. Repasó su historia personal y profesional, habló de la evolución de los medios, opinó sobre la política argentina y dejó frases que lo definen sin casete. Video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bazan
mauri

Mauricio Bazán lleva casi un cuarto de siglo en los medios y se convirtió en una de las caras más visibles de la televisión sanjuanina. Su voz también suena todos los días en la radio, lo que lo ubica entre los periodistas con mayor presencia en la agenda local. Esta semana, fue invitado al programa Paren las Rotativas, donde repasó su historia personal, sus primeros pasos en el oficio y dejó reflexiones sobre la actualidad.

“Yo estaba perdido, el periodismo me marcó el camino”, dijo al recordar su juventud. En ese entonces estudiaba Publicidad, pero sentía que no era lo suyo. El cambio se dio cuando se le presentó la oportunidad de trabajar en medios, y desde entonces no volvió atrás.

Su ingreso estuvo ligado a Ricardo Olivera, referente que lo formó junto a un grupo de periodistas conocidos como los "Olivera Boys". “Nos enseñó de todo: cómo cubrir un operativo policial, cómo plantarnos frente a cámara y hasta cómo vestirnos. Fue una escuela muy dura, pero nos marcó”, contó. Esa etapa, reconoció, fue clave para adquirir las bases de la profesión.

Con el tiempo, Bazán pasó por gráfica, radio y televisión. “Tengo 49 años, 24 de trabajo, y gracias a Dios nunca más paré desde que empecé”, resumió. En la actualidad, reparte su labor entre Canal 8 y Radio La Red, medios en los que conduce espacios de noticias y análisis.

"El periodismo me dio alegrías, amigos y, sobre todo, me hizo encontrarme a mí mismo”.

Durante la entrevista también habló de los cambios que atraviesa el periodismo: “Hoy se produce en vivo todo el tiempo. Tenés que ser muy preciso para no equivocarte y no caer en una fake news. Antes había más tiempo para preparar una nota, ahora tenés que sacar quince títulos en un mismo día”.

La exposición pública fue otro de los temas a los que se refirió. “El periodismo te abre puertas, pero también te las cierra. La fama te condiciona, aunque siempre traté de mantenerme franco, incluso diciendo cosas que no son políticamente correctas”, señaló.

Bazán no evitó referirse a la política argentina. Su diagnóstico fue crítico: “Estoy preocupado porque veo que vamos de un extremo al otro. Hay fundamentalismos que no resuelven el fondo de la cuestión y un cruce institucional peligroso. Esperaba pactos como los de la Moncloa, pero terminamos en más de lo mismo”.

