viernes 19 de septiembre 2025

Malas noticias

Una popular app de Android deja de actualizarse y genera preocupación entre sus usuarios

La herramienta que transformaba la pantalla de inicio y ofrecía infinitas opciones de personalización ya no tendrá soporte oficial. Qué dijo su creador sobre el final del proyecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
celular_862x485.webp

Uno de los clásicos del ecosistema Android llegó a su fin. Nova Launcher, la aplicación elegida durante años para modificar íconos, gestos, animaciones y el diseño completo de la pantalla de inicio, dejará de recibir actualizaciones y fue retirada de las descargas oficiales.

Aunque quienes ya la tienen instalada podrán seguir utilizándola, especialistas advierten que con el tiempo podría presentar fallas de compatibilidad y problemas de seguridad. Esto representa un golpe duro para los fanáticos de la personalización, ya que se trataba de una de las apps mejor valoradas dentro de la comunidad Android.

image

El anuncio lo hizo Kevin Barry, creador y último responsable de Nova Launcher, quien confirmó su retiro tras varios intentos de mantener la aplicación en pie. La decisión llegó después de que Branch Metrics, empresa que había adquirido la app junto al buscador Sesame en 2022, despidiera a gran parte de su equipo de soporte y desarrollo.

Barry había propuesto relanzar Nova Launcher como una versión de código abierto, pero la compañía no aprobó la iniciativa. A esto se sumaron las declaraciones de Cliff Wade, exgerente de Branch Metrics, quien reveló que la empresa ya no consideraba a la aplicación dentro de sus planes a futuro.

El final de Nova Launcher deja un vacío importante en el mundo Android, donde millones de usuarios buscan alternativas para mantener vivo el espíritu de personalización que caracterizó a esta app durante más de una década.

