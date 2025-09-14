domingo 14 de septiembre 2025

Tecnología cotidiana

Celular: cómo ahorrar batería con 7 cambios

Brillo, bloqueo automático, ubicación y sincronización: los cambios que más rinden. Guía rápida para hacer durar más la batería.

Por María Morá
Modo ahorro y permisos de ubicación: dos cambios que rinden mucho.

Ajustes que conviene revisar

Brillo y bloqueo

Activá brillo automático y bajá el tiempo de bloqueo (30–60 s).

Modo ahorro

Usá Ahorro de batería (Android) o Bajo consumo (iPhone) cuando estés por debajo de 20–30%.

Ubicación “solo al usar”

Cambiá los permisos a “al usar la app” para mapas, delivery, redes, etc.

Apps en segundo plano

Restringí actualización en segundo plano (iPhone) o actividad en segundo plano (Android) para apps que no necesitás.

Sincronización y notificaciones

Desactiva notificaciones y autosincronización de apps que no usás. Menos “push”, más batería.

Cobertura y conectividad

En zonas de poca señal, el teléfono gasta más. Si no necesitás datos, Modo avión + Wi-Fi. Desactiva Bluetooth y GPS cuando no se usan.

Fondo de pantalla y vibración

Fondo estático y menos vibración/retroalimentación háptica ayudan a ahorrar.

