Celular: cómo ahorrar batería con 7 cambios

Con unos pocos ajustes podés extender la batería del celular, sin instalar apps. Estos pasos funcionan en la mayoría de modelos Android y iPhone.
Brillo, bloqueo automático, ubicación y sincronización: los cambios que más rinden. Guía rápida para hacer durar más la batería.
Activá brillo automático y bajá el tiempo de bloqueo (30–60 s).
Usá Ahorro de batería (Android) o Bajo consumo (iPhone) cuando estés por debajo de 20–30%.
Cambiá los permisos a “al usar la app” para mapas, delivery, redes, etc.
Restringí actualización en segundo plano (iPhone) o actividad en segundo plano (Android) para apps que no necesitás.
Desactiva notificaciones y autosincronización de apps que no usás. Menos “push”, más batería.
En zonas de poca señal, el teléfono gasta más. Si no necesitás datos, Modo avión + Wi-Fi. Desactiva Bluetooth y GPS cuando no se usan.
Fondo estático y menos vibración/retroalimentación háptica ayudan a ahorrar.