La UNSJ no renovó el convenio con Obra Social Provincia y peligra el trabajo de casi 20 pasantes

El trabajo de cerca de 20 estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (Unsj) que cumplen funciones en la Obra Social Provincia (Osp) está en peligro porque se cayó el convenio entre las dos instituciones. Los jóvenes aseguraron que no les pagaron marzo porque no hay una norma legal que lo habilite. El interventor de la prestadora pública, Miguel Grecco, llevó tranquilidad: "No se van a quedar sin el puesto de trabajo", aunque aún no conocen bajo que instrumento de contratación.

Los pasantes dijeron a este diario que el convenio que envió la Facultad de Ciencias Sociales no se ajustó a los lineamientos formales de la Unsj y por eso la Osp no quiere aceptarlo. También aseguraron que las autoridades de la universidad están al tanto de la situación, pero no corrigieron el problema. Este medio intentó comunicarse con el decano de la unidad académica, Marcelo Lucero, pero no tuvo respuesta.

No obstante, Grecco afirmó que el jueves tuvo una reunión de última hora con los estudiantes y les prometió que "no tendrán ningún inconveniente". Lo que no se sabe es cómo será el vínculo laboral. "Van a continuar trabajando, lo que no sabemos es si va a ser a través de la universidad o través de otra modalidad", resaltó. "Hay que trasmitirles tranquilidad", acotó.

El grupo de pasantes hay incertidumbre respecto al aumento salarial que corresponde. Sobre eso, el funcionario indicó que no está en condiciones de garantizarlo. "La universidad nos comunica que no puede seguir con la pasantía y estamos enfocados en conservar los puestos", informó.

Por su parte, los jóvenes afirmaron que son primera línea de atención al público y recepcionan las demandas de los afiliados, pues intervienen en los procesos de autorizaciones médicas, carga de medicación de pacientes crónicos y oncológicos, construcción de expedientes y de resoluciones de pago.