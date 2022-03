"Fue una masacre": el género urbano sanjuanino, enloquecido con la session de Biza y Residente

Es el tema del momento, primero en las plataformas digitales y con más de 16 millones de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas. La nueva "Session" Bizarrap con Residente, la más larga que ha producido el argentino, está causando todo tipo de repercusiones. Sobre todo por la "tiradera" al reguetonero J Balvin, quien se convierte en una especia de víctima del puertorriqueño.

En San Juan, también hubo repercusión. El género urbano de San Juan salió a opinar sobre la canción de más de 8 minutos y hubo más voces a favor que en contra. "Fue una masacre", apuntó uno de los artistas locales. Todas las opiniones:

DOGOR - REGUETONERO

"Me gustó mucho la session. Hay un influyente acá y es Bizarrap, quien está metido en todo esto y me enorgullece, porque es un productor argentino y está haciendo canciones con todos los referentes. Con respecto a la letra, no hay nadie que se le ponga o pueda pelear con Residente. Una de las frases que me gustó es la de "una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso". Él siempre ha hecho una crítica más real de lo que es el reguetón, de que nadie compone y en vivo los artistas no son tan bueno. Ese ha sido su mensaje siempre. Y no creo que Balvin le vaya a responder, no le da",

YOUNG FLAY - TRAPERO Y RAPERO

"Me encantó. Lo de Residente no se ve hace muchísimo tiempo. Y no solo por la tiradera, que le da el toque de marketing y publicidad para que la gente sepa que hay una pica entre dos artistas. El capítulo te da una introducción a lo que se va a venir. El capítulo dos me impactó porque le tira a la industria musical de hoy en día y coincido, porque ahora se hace fácil llegar por la fama y no por el arte. El loco desenmascara. Y ya lo de J-Balvin fue una masacre. Después de esa tiradera, ¿cómo te levantas?. También me gusto que Bizarrap le haya dado un espacio a Residente y no lo haya juzgado por hacer eso con su session".

CHESTER - RAPERO

"Residente siempre tuvo buenas barras (que son las frases mas fuertes) porque es una persona muy intelectual, con mucho conocimiento. No es la primera vez que hace este tipo de tiraderas y siempre que saca una da qué hablar. Pero esta con Biza fue una tiradera a alguien tan conocido como J Balvin, lo que hace de esto sea un negocio por la cantidad de llegada al publico que tuvo. Me parece que es lo que estaban buscando, unir dos exponentes de la música para castigar a Balvin con acusaciones hasta de racismo. Hubo hasta promo de la cerveza de Residente y hasta un aviso de retiro de la música, al decir que se va pero se lleva un par de muertos con él. Fue interesante líricamente y demostró que aunque pasen los años sigue sacando punta al lápiz".

ALEJO IF - RAPERO

"No me cierra que sea una tiradera, ya que alimenta un morbo y el mundo está muy peleado para seguir generando más controversia y quilombo. Por parte de Residente, podría haber hecho cosas muchos mejores, porque es un muy buen artista. No considero que haya sido una buena jugada tirarle a J Balvin, que no le da importancia. Musicalmente no me llama la atención porque está cargada con resentimiento y eso no es rap, no es hip-hop. Es un invento suyo que, a mi parecer, le salió mal2.

KING D-FUEGO - REGUETONERO

"Es una tiradera donde está todo dicho. Siempre cuando hay tiraderas, hay que dejarlos. No se puede frenar todo lo que se dice, es el arte de la guerra, todo vale. Y hasta pueden largarse con mentiras. Otra cosa, que ya es de público conocimiento, es que muchas tiraderas han sido arregladas porque les conviene. En este caso, no sé. Y en cuanto a la canción, que le diga racista a J Balvin no sé qué decir. Pero si uno puede hacer pelotas a otro hasta diciendo mentiras, la gente sabrá si creerle o no. No es la mejor tiradera de Residente, he escuchado mejores de él".

SD FREES - RAPERO

"En primer lugar, me parece que Residente es una persona con una lírica muy afilada y su forma de rapear hace que prácticamente pocos puedan igualarlo en lo que a tiradera respecta. Y la canción en general estuvo bastante bien, una crítica hacia la industria musical y todo su manejo. Eso habla mucho de sus valores como artista y lo poco que le interesa todas las puertas que le puedan cerrar después de esto".