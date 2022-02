¡De Manchester a San Juan!: mirá lo que hizo Pep Guardiola con Marcela Podda

Quienes conocen a la conductora sanjuanina Marcela Podda saben que tiene un fanatismo por el cantante Jorge Rojas, River y además cuenta con una debilidad hacia Pep Guardiola, sí señoras, el DT del Manchester City. En este sentido varias veces Marcela ha manifestado su admiración por él y jamás imaginó que podría ocurrirle algo como le pasó hace poco.

Una de las últimas publicaciones de Instagram de Marcela, justamente con Jorge Rojas

En diálogo con Diario 13 San Juan, la conductora explicó en un principio que "Sigo a Pep hace varios años, pero reconozco que soy la típica " amiga del campeón. Me fanaticé bastante en su exitosa campaña como DT en el Barça. Leía todo lo que sobre él circulaba por ahí, me vi todos los vídeos... Me interesé por sus orígenes, su familia, su historia... en fin...”.

Marcela es de las mujeres que, apasionadas por Pep, cuenta con varios libros escritos sobre él. De ellos algunos los compró en San Juan y otros se los regalaron. "En mis vacaciones estaba ordenando estanterías y se me ocurrió subir a Instagram una historia donde con mi mano recorría todos los libros", indicó. Y de repente le pasó algo inesperado.

"Etiqueté a la que entiendo es la cuenta oficial: Mr Pep Guardiola (la tienda de su esposa Serra Claret y María, su hija influencer la siguen)”, y la conductora sumó a su foto la frase "Y yo feliz como si el mismísimo Pep lo viera". Y más tarde, ¡bomba!, la cuenta había reposteado la historia de Marcela, contó. Mirá.