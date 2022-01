Alerta con el agua potable que manejan las uniones vecinales: qué dice Hidráulica

La sequía histórica en San Juan sigue siendo de fuerte impacto, ahora con incidencia en el funcionamiento de la administración de agua potable que hacen las uniones vecinales. Desde FUVAP, la entidad que agrupa a las 42 instituciones que prestan el servicio a unos 100 mil sanjuaninos, alertaron sobre la baja de las napas freáticas, lo que dificulta extraer el vital elemento que necesitan para darles a los vecinos. Sobre todo aseguran que el problema se presenta en San Martín y Angaco, donde suman unas 22.000 familias que podrían quedar desabastecidos. Desde la entidad responsabilizan en parte a la Dirección de Hidráulica por la baja. Desde la repartición, su titular Oscar Coria habló del problema y dijo que habrá asistencia estatal para darles solución a las vecinales.

"Las napas van a seguir bajando. Con la idea de complementar el agua que no está viniendo del río se decidió poner en funcionamiento la batería de pozos, por lo que es previsible que bajen las napas", reconoció Coria. Según él, la distancia de profundidad donde se halla ahora el agua es variable, en algunos casos ha bajado 2 metros, en otros 6 y en otros casos un poco más, es o dependen de la topografía. Por eso la clave es bajar las bombas en los pozos, dijo.

"Las uniones vecinales están bajando las bombas. Un pozo puede tener 100 metros y las bombas estar a 30, eso está ocurriendo en las uniones vecinales, se analizará pozo o pozo", indicó este lunes en diálogo con Radio Sarmiento como solución. No obstante, aclaró que "si una perforación no puede profundizar más la bomba, sin lugar a dudas van a tener que hacer otra perforación. Esto es dinero simplemente. Cada unión vecinal si baja la bomba es un gasto menor, en caso de que no pueda hacerse, deberá hacer otra perforación y eso es mas costoso, ahí el Estado deberá acompañar en eso".

El funcionario explicó que las napas se alimentan con el aporte de recarga que se produce en el Río San Juan en el tramo entre el dique Ignacio de la Roza y el puente de Albardón. Las napas reciben caudal cuando hay excedentes o cuando hay pérdidas en la compuerta. "En estos últimos días hubo recarga importante porque el agua de la Quebrada de Zonda termina en ese sector y con las lluvias mejoró pero se alimenta por el Río San Juan", añadió.

Coria explicó que la presencia de tormentas de los últimos días es un hecho alentador porque produjo en el Valle del Tulum al llover muchos milímetros en terreno, en algunos casos en pocas horas se juntó lo que llueve en un año.

"El agua emparejó la superficie, hay parcelas que hace un mes que no se riegan y esta lluvia ayudó mucho", expresó el director de Hidráulica.

A la vez informó que "en cuanto a las crecientes hemos tenido muy pocos problemas. Sí hemos tenido afectación en el canal matriz de Zonda, lo mismo que en Iglesia y Mogna, hubo daños puntuales", asegurando que se están mandado a arreglar.